Lluvias en diciembre: Frente frío y canal de baja presión impactan a estos estados para el clima de hoy

Para el clima de hoy el sistema frontal 18 permanecerá estacionario sobre el norte y noreste de México, provocando descenso de temperatura, chubascos y lluvias fuertes en el occidente, noroeste, norte, noreste y oriente. Se esperan vientos de 40 a 60 km/h en la Mesa del Norte y posible caída de nieve o aguanieve en sierras de Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua y Coahuila.

Además, un canal de baja presión en el sureste junto con humedad del Pacífico, Golfo de México y Caribe causará lluvias e intervalos de chubascos en el centro, sur, sureste del país, incluyendo el Valle de México y la península de Yucatán.

¿Cómo estará el clima de hoy en México?

En resumen, el clima de hoy estará así:



Frente frío 18 (estacionario) afecta el norte y noreste de México, generando bajas temperaturas, lluvias fuertes en el occidente, noroeste, norte, noreste y oriente, además de vientos de 40–60 km/h.

Posible nieve o aguanieve en sierras de Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua y Coahuila.

Canal de baja presión en el sureste y humedad de tres mares provocarán lluvias y chubascos en el centro, sur, sureste, Valle de México y Península de Yucatán.

Altas temperaturas en México: ¿Dónde hará calor este viernes?

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas (istmo) y Campeche.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

Estados donde hará frío hoy viernes 5 de diciembre 2025

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

¿En qué estados de México lloverá hoy?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit y Jalisco.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (regiones Altiplano y Centro), Aguascalientes, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Puebla (regiones Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle de Atlixco-Matamoros, Angelópolis y Mixteca), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento y Las Montañas), Tabasco, Campeche y Yucatán

Probabilidad de caída de nieve o aguanieve: Sierras de Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua y Coahuila.

