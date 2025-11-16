Frío polar invade México con nieve, lluvias y heladas en varios estados

México vive un domingo gélido por la entrada del frente frío 14, que desencadena nieve, lluvias fuertes y descensos bruscos de temperatura en gran parte del territorio. Desde la madrugada, zonas del norte, noroeste y centro reportan heladas, mientras las sierras de Baja California y Sonora registran nevadas que obligan a cerrar caminos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El Servicio Meteorológico Nacional detalla que este fenómeno mantiene condiciones inestables durante el domingo 16 de noviembre de 2025, con rachas de viento, tormentas eléctricas y mínimas de hasta -10 °C. La recomendación oficial es extremar precauciones, sobre todo en comunidades serranas y áreas con riesgo de inundaciones por lluvias nocturnas.

Estados con bajas temperaturas extremas

El frente frío 14 provoca mínimas de -10 a -5 °C en zonas altas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Mientras que en Zacatecas, Hidalgo, Edomex, Tlaxcala, Puebla y Veracruz bajan a -5 a 0 °C. En CDMX, el amanecer marca entre 5 y 7 °C, aunque por la tarde rebasa 24 °C.

El ambiente gélido domina la Mesa del Norte y Central, lo que obliga a resguardarse, evitar cambios bruscos y proteger a niños y adultos mayores.

Estados con lluvias fuertes y posibles inundaciones

Baja California (norte) y Chiapas reciben lluvias fuertes de 25 a 50 mm. Sonora, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Quintana Roo tienen chubascos con descargas eléctricas por la tarde-noche.

Aunque Baja California Sur, Jalisco y Yucatán reportan lluvias aisladas, el SMN advierte encharcamientos y bajada de visibilidad para conductores.

Zonas con nieve por el frente frío 14

La sierra de San Pedro Mártir registra caída de nieve o aguanieve desde esta tarde. El norte de Sonora mantiene condiciones similares para el inicio de semana, debido a la presencia de aire ártico y corrientes en chorro.

Las autoridades piden evitar caminos de montaña y usar neumáticos adecuados si se transita por zonas congeladas.

Pronóstico para el inicio de semana

Para el lunes 17 se espera inestabilidad con chubascos fuertes en Baja California y Chiapas, además de rachas de 45 a 60 km/h en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.

Mientras que los reportes indican que para el martes 18 se suman lluvias en Guanajuato, Querétaro y Edomex. Finalmente, para el miércoles 19 se prevén tormentas intensas en Sonora, Coahuila y Guerrero.

¿Cuándo se estabilizará el clima?

El frente frío 14 abandona el país el martes, pero otro sistema llega el miércoles con más lluvias y viento. La estabilización parcial ocurre el jueves 20, aunque el norte seguirá frío.

Frente frío 13 baja las temperaturas en todo el país [VIDEO] El frente frío 13 provoca lluvias, vientos fuertes y un descenso drástico de temperatura; autoridades piden tomar precauciones.

El SMN prevé un fin de semana más estable, con temperaturas menos extremas en el centro y occidente.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.