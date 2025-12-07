Precio del Gas LP en México: Una diferencia de casi 7 pesos impacta en los hogares del país

A semanas de finalizar el año, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) publicó la tabla de precios máximos vigentes del Gas Licuado de Petróleo (Gas LP) para la semana del 7 al 13 de diciembre, revelando una vez más la marcada disparidad en el costo del combustible esencial para los hogares mexicanos.

La diferencia entre el precio más alto y el más bajo a nivel nacional asciende a 6.46 pesos por kilogramo, subrayando el impacto directo de la regulación regional en el bolsillo de los consumidores.

¿Dónde está el gas más caro y más barato?

El precio más alto en todo México es de 24.50 pesos por kilo y 13.23 pesos por litro.



Zonas más caras: varios municipios de Michoacán

El precio más bajo en todo México es de pesos 18.04 por kilo y 9.74 pesos por litro



Zonas más baratas: solo se encuentra este precio bajo en Ciudad Juárez, Chihuahua Chihuahua y Coahuila (como Acuña) también tienen precios mucho más bajos.

¿Cuánto cuesta en CDMX y el Estado de México?

En las ciudades más grandes del centro, el precio es el mismo y se considera un costo intermedio:



CDMX y Edomex conurbado : el precio es de 19.64 por kilo o 10.61 pesos por litro. Esto aplica para todas las alcaldías de la CDMX y para municipios grandes del Edomex (como Naucalpan, Ecatepec y Nezahualcóyotl).



: el precio es de 19.64 por kilo o 10.61 pesos por litro. Esto aplica para y para (como Naucalpan, Ecatepec y Nezahualcóyotl). En el resto del Estado de México llegando hasta 20.50 pesos por kilo en municipios como Ixtapan de la Sal.

Así, a unos cuantos días de cerrar el año, los aumentos no han sido tan altos, pese a las crisis en el país; sin embargo, se recomienda a los usuarios seguir revisando los precios que se modifican cada semana.

