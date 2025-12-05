Eliminan multas para la verificación vehicular en Hidalgo para 2026

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Hidalgo (Semarnath) informó que en 2026 comenzarán las revisiones para los que no realizaron la verificación vehicular y no serán acreedores a multas.

Harán revisiones por verificación vehicular en 2026

Mónica Patricia Mixtega Trejo, titular de la Semarnath indicó que se llevarán a cabo revisiones 'amigables' sin que impliquen multas y se está analizando si se mantendrán los descuentos.

La primera revisión va a ser para invitarlos a hacer la verificación, beneficios, en caso de no realizarlo, si podría haber sanciones.

Serán cuatro vehículos de la Semarnath que realizarán revisiones y se implementarán unidades móviles de verificación en zonas donde el padrón es bajo.

Precio de la verificación en Hidalgo

De acuerdo con las autoridades, los precios de la verificación en Hidalgo son:

Calcomanía exento: 226.2 pesos

Calcomanía Doble Cero y Segundo Doble Cero: 1,370.77 pesos

Calcomanía Cero: 685.38 pesos

Calcomanía 1 y 2: 476.15 pesos

Calcomanía para modelos 1994 a 2005: 476.15 pesos

Calcomanía para modelos anteriores a 1994: 476.15 pesos

Horario y ubicación de los verificentros

El horario de atención de los Centros de Verificación es de lunes a viernes de las 09:00 a las 18:00 horas y los sábados de 09:00 a las 14:00 horas.

Actopan: Avenida del trabajo 61 en la colonia Cañada Aviación

Huejutla: Carretera Nacional México Tampico 24, colonia Juárez

Mineral de la Reforma: Carretera Pachuca Tulancingo 1441, fraccionamiento Álamo Rústico.

Pachuca, las Torres: Blvr las Torres 1504 en la colonia San Antonio El Desmonte

Pachuca, Vicente Segura: Vicente Segura 802, colonia Revolución

Tizayuca: 2 Oriente 14, ciudad Industrial Tizayuca

Tepeji del Río: Avenida Hidalgo s/n colonia San Mateo, Segunda sección

Tula de Allende: Carretera Tula Jorobas kilómetro 32.7, colonia El Llano, segunda sección

Tulancingo: Libramiento La Joya 100, fraccionamiento Corredor Bicentenario

