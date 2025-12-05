inklusion.png Sitio accesible
Eliminan multas para la verificación vehicular en Hidalgo para 2026

Si vives en Hidalgo y no has realizado tu verificación, todavía estas a tiempo para que no te multen, conoce los horarios y ubicación de los verificentros.

Verificación vehicular
Yael Toribio | adn Noticias
Actualizado el 05 diciembre 2025 14:13hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Itandehui Cervantes

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Hidalgo (Semarnath) informó que en 2026 comenzarán las revisiones para los que no realizaron la verificación vehicular y no serán acreedores a multas.

Harán revisiones por verificación vehicular en 2026

Mónica Patricia Mixtega Trejo, titular de la Semarnath indicó que se llevarán a cabo revisiones 'amigables' sin que impliquen multas y se está analizando si se mantendrán los descuentos.

La primera revisión va a ser para invitarlos a hacer la verificación, beneficios, en caso de no realizarlo, si podría haber sanciones.

Serán cuatro vehículos de la Semarnath que realizarán revisiones y se implementarán unidades móviles de verificación en zonas donde el padrón es bajo.

  • Precio de la verificación en Hidalgo
  • De acuerdo con las autoridades, los precios de la verificación en Hidalgo son:
  • Calcomanía exento: 226.2 pesos
  • Calcomanía Doble Cero y Segundo Doble Cero: 1,370.77 pesos
  • Calcomanía Cero: 685.38 pesos
  • Calcomanía 1 y 2: 476.15 pesos
  • Calcomanía para modelos 1994 a 2005: 476.15 pesos
  • Calcomanía para modelos anteriores a 1994: 476.15 pesos

Horario y ubicación de los verificentros

El horario de atención de los Centros de Verificación es de lunes a viernes de las 09:00 a las 18:00 horas y los sábados de 09:00 a las 14:00 horas.

  • Actopan: Avenida del trabajo 61 en la colonia Cañada Aviación
  • Huejutla: Carretera Nacional México Tampico 24, colonia Juárez
  • Mineral de la Reforma: Carretera Pachuca Tulancingo 1441, fraccionamiento Álamo Rústico.
  • Pachuca, las Torres: Blvr las Torres 1504 en la colonia San Antonio El Desmonte
  • Pachuca, Vicente Segura: Vicente Segura 802, colonia Revolución
  • Tizayuca: 2 Oriente 14, ciudad Industrial Tizayuca
  • Tepeji del Río: Avenida Hidalgo s/n colonia San Mateo, Segunda sección
  • Tula de Allende: Carretera Tula Jorobas kilómetro 32.7, colonia El Llano, segunda sección
  • Tulancingo: Libramiento La Joya 100, fraccionamiento Corredor Bicentenario

Hidalgo
