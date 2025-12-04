Corte de agua en México por mantenimiento urgente afectará a estas colonias

La Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (JIAPAZ) anunció un corte programado de agua potable del viernes 5 al domingo 7 de diciembre de 2025 en múltiples colonias debido a trabajos de mantenimiento urgente y mejora en la red de distribución.

Razón del corte de agua en México

Los trabajos de mantenimiento mayor en el rebombeo principal del Sistema La Joya involucran el reemplazo de piezas de acero con 60 años de antigüedad, instaladas desde la inauguración del sistema en 1966. Además, se colocará una válvula de control en la línea de conducción para mejorar la operatividad futura y reducir tiempos de interrupción.

El director de JIAPAZ, David Octavio García Flores, enfatizó que esta intervención garantiza la seguridad y continuidad del servicio hídrico en la zona conurbada.

¿En qué colonias de Zacatecas hay corte de agua del 5 al 7 de diciembre?

Zacatecas:

Díaz Ordaz I, II y III, Los Bolos I, II y III, Caminera, Lomas de la Soledad, Sierra de Álica, La Minera, Bancomer, Privada Asís, Lázaro Cárdenas, Frente Popular, Luis Donaldo Colosio, Las Margaritas, Mercedes, Barrio La Pinta, Lomas del Calvario, Úrsulo García, Lomas del Capulín, Lomas de Bracho, Centro Histórico (Avenidas Torreón, Juárez, Fernando Villalpando, Genaro Codina, Del Cobre, Del Rebote y Alameda).

Morelos:

Cabecera municipal, Hacienda Nueva, Las Pilas, La Escondida, La Pimienta.

Vetagrande:

Cabecera municipal, Guadalupito, Llano de las Vírgenes, Cata de Juanes.

JIAPAZ recomienda a las personas usuarias de esas colonias almacenar agua en su servicio previo, este jueves 4 de diciembre, y utilizar sus reservas sólo en actividades esenciales.

