Captan a madre que maltrataba a su hija en Guadalupe, Nuevo León; enfrenta cargos por maltrato infantil
Una mujer fue vinculada a proceso luego de que un video en el que fue captada infraganti mientras maltrataba a su hija menor de edad se volviera viral en redes sociales.
- Una mujer de 27 años, identificada como Lilian “N” fue vinculada a proceso por violencia intrafamiliar, tras ser captada agrediendo a su hija menor de edad.
- Los hechos ocurrieron en la colonia Tierra Propia 2do Sector, en el municipio de Guadalupe, Nuevo Léon.
- Mientras es juzgada, la madre perdió la custodia de la pequeña de aproximadamente 3 años de edad, que ahora s encuentra bajo resguardo de las autoridades en el DIF Monarcas en Escobedo, Nuevo León.
