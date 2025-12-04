Captan a madre que maltrataba a su hija en Guadalupe, Nuevo León; enfrenta cargos por maltrato infantil

Una mujer de 27 años, identificada como Lilian “N” fue vinculada a proceso por violencia intrafamiliar , tras ser captada agrediendo a su hija menor de edad.

, tras ser captada menor de edad. Los hechos ocurrieron en la colonia Tierra Propia 2do Sector , en el municipio de Guadalupe, Nuevo Léon.

, en el municipio de Guadalupe, Nuevo Léon. Mientras es juzgada, la madre perdió la custodia de la pequeña de aproximadamente 3 años de edad, que ahora s encuentra bajo resguardo de las autoridades en el DIF Monarcas en Escobedo, Nuevo León.

