Dos niñas murieron por intoxicación en su casa; sus padres habían prendido un anafre por el frío extremo

Dos niñas menores de edad murieron intoxicadas por el humo de un anafre en el municipio de Coscomatepec, en el estado de Veracruz . Las pequeñas, identificadas como Briana y Camila, inhalaron el humo mientras estaban en su casa, algo que parecía inofensivo, ya que utilizaban ese anafre para protegerse del frío extremo que se siente en la zona.

Los padres de las menores habrían sido los mismos que encendieron ese anafre como una medida para cuidarse del frío, ignorando que el humo se encerraría dentro de la casa y posteriormente se alojaría en los pulmones de las menores de edad.

Tragedia en Veracruz: Mueren dos menores intoxicadas

Briana, de 3 años, y su hermana Camilia, de 6, murieron después de haberse intoxicado con tanto humo. Las niñas estaban dormidas e inhalaron el humo poco a poco. La pequeña Camila falleció al poco tiempo; Briana fue llevada al Hospital Regional de Río Blanco, pero no pudo sobrevivir.

Ante la situación, elementos de la Fiscalía Regional de Huatusco fueron al lugar de los hechos para realizar las diligencias correspondientes y abrir una carpeta de investigación. Hasta el momento, no hay información oficial sobre una denuncia contra los padres.

Así es sufrir una intoxicación por humo

Uno de los grandes riesgos al momento de encender cualquier fuego es no estar en un lugar lo suficientemente ventilado y contaminar nuestros pulmones por el humo. Es por eso que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) advierte que sufrir una intoxicación por este humo puede provocar:



Dificultad para respirar

Convulsiones

Pérdida de la conciencia

Coloración azulada en la piel

Y en el peor de los casos, la muerte. Así, no se recomienda usar este tipo de calentadores en temporada de frío , a menos que exista una buena ventilación en el lugar.

