Cofepris emite alerta sanitaria por falso medicamento de diabetes en México

Una alerta sanitaria emitida por COFEPRIS ha encendido las alarmas entre pacientes con diabetes y farmacias en todo el país. Las autoridades informaron que circula un producto identificado como Jardianz que no está autorizado para su comercialización en México, por lo que su consumo representa un riesgo real para la salud.

Literalmente, Cofepris advierte que este medicamento debe ser evitado por completo, ante el potencial riesgo que tiene. Esto luego de haber detectado un lote irregular, con fecha de caducidad en noviembre 2025, cuando la última versión legítima de este medicamento caducó en mayo de 2021.

El medicamento por el que la Cofepris emite alerta sanitaria

Se trata del medicamento Jardianz (empagliflozina), el cual resulta sospechosos por las irregularidades en su empaque y en su empaquetado. Específicamente, por el lote 903801, con caducidad en "NOV25", la cual no corresponde al registro original reconocido por la empresa titular, Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V.

De hecho, es un medicamento en un frasco de 60 tabletas, una presentación que nunca fue autorizada para su venta en México , por lo que se trataría de un producto falsificado que podría contar con ingredentes que ponen en riesgo la integridad y la salud de quienes lo consuman.

¿Para qué es el medicamento Jardianz?

Se trata de un fármaco que se utiliza para tratar la diabetes tipo 2. Tiene la función de ayudar a controlar los niveles de glucosa en la sangre y facilitar su eliminación a través de la orina.

Son vendidos en un tratamiento regulado, por lo que su uso requiere de receta médica. Su falsificación pone en riesgo no solo su eficiencia, sino la salud de todos los consumidores, abriendo la posibilidad a causar efectos adversos que no controlen de manera adecuada la glucosa.

