¡Cuidado al pagar! Así funciona el toque fantasma que podría vaciar tu tarjeta contactless

Tu tarjeta de crédito o débito puede ser la mejor opción para salir de compras sin necesidad de cargar dinero en efectivo. Pero, ¿sabías que corres el riesgo de ser víctima de la nueva estafa llamada 'toque fantasma'?

Es importante que sepas, que la nueva tecnología contactless también te pone en riesgo de ser víctima de robo. Te contamos cómo funciona esta nueva estafa y el modus operandi de los delincuentes.

Ten cuiado al pagar con tarjeta; recomendaciones [VIDEO] Pagar con tarjeta puede ser un riesgo en algunos establecimientos, por lo que aquí te contamos algunos tips para evitar fraudes

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Tarjeta contactless: ¿Qué es y cómo sé si mi tarjeta tiene esa tecnología?

Una tarjeta contactless es una tarjeta bancaria con la que puedes realizar pagos sin tener que insertar o deslizar la tarjeta en la terminal de punto de venta (TPV). Ahora, para pagar, únicamente, tienes que acercar tu tarjeta a la terminal y listo.

Esto sucede porque estas tarjetas bancarias modernas cuentan con un chip con tecnología de comunicación inalámbrica, similar a la utilizada en los smartphones para NFC. Estos pagos no requieren PIN ni firma, lo que agiliza la transacción, pero también puede ser un riesgo.

Para saber si tu tarjeta es contactless, solo busca el símbolo de pago a distancia en el frente de la tarjeta, que se parece a un óvalo con ondas que aumentan de tamaño de forma gradual, similar al símbolo de Wi-Fi.

Con Profeco, los cobros indebidos no se quedan sin respuesta.



Los cargos no reconocidos en tu tarjeta son comunes, pero tienes derecho a aclararlos.



Con Profeco y CONDUSEF:

- Reporta el cargo y cancela tu tarjeta si es necesario.

- Presenta tu queja en la Unidad Especializada… pic.twitter.com/hbziWKrivd — Profeco (@Profeco) August 13, 2025

¿Qué es el toque fantasma?

El toque fantasma, también conocido como “ghosting tapping” es una nueva forma de estafa que consiste en que los delincuentes aprovechan la tecnología contactless para realizar cargos no autorizados en la tarjeta bancaria o billetera digital sin que el propietario se dé cuenta. El modus operandi es el siguiente:

Los delincuentes usan un dispositivo móvil configurado como lector, se acercan a las víctimas lo más posible y realizan los cargos sin que el usuario se percate de ello. Con esto, logran tener acceso al token de pago de la tarjeta de crédito o del dispositivo móvil de la víctima, el cual transfieren de manera instantánea a otro equipo para hacer compras, o bien, acudir a un cajero automático y retirar dinero en efectivo sin la necesidad de tener el plástico físico o el celular.

Tarjeta de crédito: ¿qué hacer para proteger mi dinero?

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) dio una serie de recomendaciones que te conviene seguir para evitar caer en la estafa:

tarjeta contactless en fundas de bloqueo RFID y NFC o en bolsillos especiales que inhiban la lectura no autorizada.

en fundas de bloqueo RFID y NFC o en bolsillos especiales que inhiban la lectura no autorizada. Desactiva tus tarjetas de crédito y débito en tu app mientras no las uses.

en tu app mientras no las uses. Revisa de manera periódica tu estado de cuenta para notar anomalías.

Activa las alertas en tu celular para saber si alguien hace una compra no autorizada con tu tarjeta.

Cambia el PIN regularmente

No compartas información bancaria ni personal nunca.

Ahora que ya lo sabes, trata también de estar al pendiente de tu tarjeta de crédito y no la guardes en el bolsillo de tu pantalón.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

