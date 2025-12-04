Lista definitiva de los nuevos precios de la verificación vehicular por holograma en Edomex

El Gobierno del Estado de México (Edomex) está buscando reducir el precio de la verificación vehicular en la entidad, pues dentro del Paquete Fiscal del próximo 2026, se incluyó la propuesta para bajar hasta un 73% el costo de este trámite obligatorio para las y los automovilistas, lo cual dejaría el pago en las siguientes cifras:

Holograma 00: bajaría de mil 131 a 630 pesos

Holograma 0: bajaría de 566 a 152 pesos

Hologramas 1 y 2: bajaría de 453 a 152 pesos

Holograma Exento Voluntario: 630 pesos

Holograma Rechazo: 39 pesos

Tanto el holograma “Exento Voluntario” como el de “Tipo Rechazo”, sería una de las nuevas implementaciones dentro del Edomex, esto siempre y cuando se apruebe el proyecto presentado ante el Congreso local.

¿Cómo funcionará el holograma Exento Voluntario en el Edomex?

Si bien es cierto que dentro del Paquete Fiscal 2026 no se menciona cómo aplicarán los nuevos hologramas “Exento Voluntario”, se ha mencionado que este podría permitir a las y los mexiquenses que no calificaron para el “Exento” tradicional, obtener beneficios similares bajo algunos requisitos fundamentales.

Y es que de acuerdo con el mismo portal de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Edomex, el poder obtener el holograma “Exento” en la verificación vehicular únicamente aplica para autos eléctricos o híbridos.

¿Cómo funcionará el holograma Tipo Rechazo en el Edomex?

Por su parte, el holograma tipo “Rechazo”, como su nombre lo dice, aplicará para todos los vehículos que no cumplan con los estándares para obtener la constancia 00, 0, 1 y 2, las cuales son consideradas como las principales de este tipo de trámites.

¿Qué más dice el Paquete Fiscal del Edomex para 2026?

Más allá de la reducción en el precio de la verificación vehícular, el Paquete Fiscal del Edomex del 2026 también incluye cambios en las normas para la compra-venta de automóviles en la entidad, así como una multa de hasta 3 mil 394 pesos por no verificar a tiempo.

