“Su lucha nos representa”, artistas urbanos de Uruapan hacen mural en honor a Carlos Manzo

A cuatro días del asesianto del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo , un estudio local de la entidad en colaboración con otros artistas urbanos de relevancia nacional, crearon un mural del político independiente dentro del Parque Nacional Barranca del Cupatitzio.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que se comenzaron a difundir las imágenes y videos del trabajo que realizaron el artista conocido como Dhashdhasher, el estudio Random Art y demás.

República MX: a 4 días del asesinato de Carlos Manzo [VIDEO] La sociedad civil, líderes de opinión e influencers como Luisito Comunica han volcado en redes su dolor y frustración ante el asesinato del alcalde Carlos Manzo.

Pintan mural de Carlos Manzo en Uruapan, Michoacán

De acuerdo con la información que han ido revelando medios locales de Uruapan y las mismas redes sociales, en el mural de Carlos Manzo participaron al menos cuatro personas encargadas de realizar los trazos y diseño.

El mural del ahora emblemático político mexicano, muestra al mismo Manzo de perfil con su icónico sombrero de ala gruesa y de fondo zonas históricas de Uruapan, las cuales fueron rodeadas de flores de cempasúchil.

Propusimos hacer este mural porque los artistas y los jóvenes de Uruapan estamos muy identificados con la causa que representa Carlos Manzo. Carlos era un guía que buscaba el bien para su comunidad. Alguien que era muy similar a cualquiera de nosotros, que quería el bien y la paz para el pueblo de Uruapan -señaló uno de los artistas a medios nacionales.

Con sus propios recurso$, artistas urbanos de distintos puntos de Uruapan elaboraron este mural en honor a Carlos Manzo 🤠 afuera del Parque Nacional: 🤩 pic.twitter.com/jnUQvkd4IB — Changoonga.com (@michangoonga) November 5, 2025

Cintunúan las marchas y protestas por el asesinato de Carlos Manzo

Es importante mencionar desde el pasado lunes 3 y hasta este miércoles 5 de noviembre, se han registrado varias movilizaciones en Uruapan, Michoacán como parte de las protestas por el asesinato de Carlos Manzo.

Reportes señalan que durante tres días consecutivos, cientos de personas salieron a las calles del estado para exigir justicia y paz en Michoacán, esto en medio de una ola de violencia generada por el crimen organizado y los cárteles mexicanos.

Grecia Itzel Quiroz asume como presidente municipal de Uruapan

En medio de la crisis que se vive en la entidad, este miércoles 5 de noviembre la esposa de Carlos Manzo, Grecia Itzel Quiroz, asumió como presidenta municipal sustituta de Uruapan.

