Ariel Juárez Rodríguez, funcionario del Edomex, renuncia tras protagonizar pelea en Metepec

Mario Ariel Juárez Rodríguez renunció como director general de la Junta de Caminos del Estado de México. La decisión derivó tras la difusión de un video donde se le observa en estado de ebriedad junto con el diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Wblester Santiago Pineda, agredir a personal de seguridad y hacer destrozos en una plaza comercial de Metepec el pasado 28 de noviembre.

"Es una renuncia de manera voluntaria. El suceso en la plaza no fue la razón, sino lo mediático del asunto. Lo que hice sólo fue un agresión verbal al vigilante: no motivó mi salida, no me voy mal, yo estoy tranquilo", dijo en entrevista para medios de comunicación.

En el material audiovisual se observa a Juárez Rodríguez y al legislador en una discusión con guardias y causando daños en áreas del estacionamiento del Town Square.

De acuerdo con reportes, los daños rondan los 310 mil pesos, no obstante, la administración del centro comercial habría recibido un pago y determinó no presentar denuncia penal.

Por estos hechos, la Fiscalía mexiquense lo citó para declarar hoy viernes en sus oficinas centrales ubicadas en Toluca.

¿Quién es Ariel Juárez Rodríguez?

Mario Ariel Juárez Rodríguez se ha desempeñado como Diputado local en el Congreso del Estado de México. En 2018 asumió la Presidencia Municipal de Cuautitlán y fue Diputado federal desde 2015 a 2018 en la LXIII Legislatura por el principio de representación proporcional.

