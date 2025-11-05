SEP confirma fecha de la primera entrega de boletas de este ciclo escolar 2025-2026

En un abrir y cerrar de ojos, el ciclo escolar 2025-2026 está a punto de terminar su primera etapa y la entrega de boletas está más cerca que nunca. La Secretaría de Educación Pública ( SEP ) ya tiene las fechas exactas para que los padres o tutoras conozcan el rendimiento académico de sus hijos en lo que va del año.

Como era de esperarse, las calificaciones se entregarán antes de las vacaciones de diciembre y aplicará para estudiantes de primaria y secundaria, con fechas específicas dependiendo de cada plantel, pero siempre con la intención de irse "tranquilos" al fin de año.

Fechas exactas de la entrega de boletas

De acuerdo con la SEP, los siguientes días son los establecidos para la entrega de boletas correspondientes al ciclo escolar 2025-2026:



Lunes 24 de noviembre

Martes 25 de noviembre

Miércoles 26 de noviembre

Jueves 27 de noviembre

Cabe destacar que, aunque estas son las fechas señaladas a nivel federal, cada plantel definirá de forma individual el día y la hora exactas de entrega, por lo que se recomienda revisar los avisos específicos o comunicados internos para confirmar.

Sin embargo, también destaca que el viernes 28 de noviembre no habrá clases , ya que, al igual que cada último viernes del año, la SEP establece que se suspenden las actividades escolares.

¿Cuándo serán las próximas vacaciones de la SEP?

Y claro, la noticia más importante de todas. Las próximas vacaciones del ciclo escolar, en donde los alumnos tendrán un poco más de dos semanas de descanso para disfrutar de las fechas de Navidad y Año Nuevo en compañía de su familia.

Según el calendario de la SEP, las vacaciones comenzarán el lunes 22 de diciembre y terminarán el martes 6 de enero del 2026, por lo que millones de estudiantes estarán listos para disfrutar.

