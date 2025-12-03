Chorro polar y frente frío 18 provocarán lluvias de hasta 75 mm y nieve en estas entidades
Además del mal clima del jueves, se prevén lluvias y heladas en la madrugada del viernes en varias entidades.
- El Frente Frío 18 y un intenso Chorro Polar se combinan para traer condiciones severas a México este 4 de diciembre.
- Se esperan lluvias fuertes de hasta 75 mm en varias entidades y la caída de nieve en zonas altas.
- Además del mal clima de hoy jueves, se prevén heladas intensas en la madrugada del viernes
El clima de hoy en México ha cambiado drásticamente debido a la intensa actividad atmosférica. La llegada del Frente Frío 18, en interacción con un potente Chorro Polar, provocará un fuerte descenso en las temperaturas y fenómenos meteorológicos severos que afectan a gran parte del país.
Este 4 de diciembre de 2025, el Sistema Meteorológico Nacional (SMN) anuncia la posibilidad de lluvias fuertes, descenso de temperatura y nevadas en las zonas montañosas del norte.
El Frente Frío 18 se estacionará en el noreste y norte del país y en interacción con la corrientes en chorro polar generará los siguientes fenómenos:
- Descenso de temperatura
- Rachas de viento de hasta 60 km/h
- Lluvias fuertes a muy fuertes de hasta 75 mm
- Estados donde se esperan lluvias de hasta 75 mm
Conoce las condiciones de cielo y #Temperaturas mínimas y máximas pronosticadas para mañana, jueves, en diferentes regiones de #México ⬇️ pic.twitter.com/McUke2fzmz— CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 4, 2025
Estados donde se esperan lluvias de hasta 75 mm
La combinación del Frente Frío 18 y el Chorro Polar generará lluvias en México de gran intensidad este 4 de diciembre de 2025. El pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indica que se esperan precipitaciones que podrían alcanzar los 75 mm en los siguientes estados del norte de la República mexicana:
- Baja California Sur
- Sinaloa
- Durango
Además, se esperan lluvias intensas en Sonora, Chihuahua y Coahuila. En el centro del país es probable que se registren lluvias aisladas en estados como Puebla, Querétaro, Hidalgo, CDMX, Edomex, Morelos y Tlaxcala.
Nieve y bajas temperaturas por el Frente Frío 18
El efecto más peligroso para la salud de la población, del Frente Frío 18 es la posibilidad de aguanieve y nieve en México. Las zonas altas de varios estados del norte experimentarán un marcado descenso de temperatura, creando las condiciones necesarias para la caída de aguanieve y nevadas ligeras. Las zonas afectadas según la Conagua son: sierras de Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua y Coahuila.
Recomendaciones para cuidarse del frío en diciembre
Ante la intensidad del Frente Frío 18, es crucial que la población adopte recomendaciones para cuidar su salud y evitar enfermedades respiratorias. La principales recomendaciones son las siguientes:
- Técnica de la cebolla que consiste en el uso de ropa abrigadora de varias capas, especialmente al salir de casa o durante las mañanas y noches.
- Evitar el uso de calentadores de leña o gas sin ventilación adecuada para prevenir intoxicaciones.
- Mantener una alimentación rica en vitamina C y líquidos calientes ayudará a fortalecer el sistema inmunológico durante esta temporada de frío en diciembre.
No olvides estar al pendiente de los avisos de Protección Civil sobre el clima de hoy y el pronóstico para el fin de semana para planificar tus actividades de manera segura.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro
canal de WhatsApp
y lleva la información en la palma de tu mano.