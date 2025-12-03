Chorro polar y frente frío 18 provocarán lluvias de hasta 75 mm y nieve en estas entidades

El Frente Frío 18 y un intenso Chorro Polar se combinan para traer condiciones severas a México este 4 de diciembre.

El clima de hoy en México ha cambiado drásticamente debido a la intensa actividad atmosférica. La llegada del Frente Frío 18, en interacción con un potente Chorro Polar, provocará un fuerte descenso en las temperaturas y fenómenos meteorológicos severos que afectan a gran parte del país.

Este 4 de diciembre de 2025, el Sistema Meteorológico Nacional (SMN) anuncia la posibilidad de lluvias fuertes, descenso de temperatura y nevadas en las zonas montañosas del norte.

El Frente Frío 18 se estacionará en el noreste y norte del país y en interacción con la corrientes en chorro polar generará los siguientes fenómenos:

Descenso de temperatura

Rachas de viento de hasta 60 km/h

Lluvias fuertes a muy fuertes de hasta 75 mm

Estados donde se esperan lluvias de hasta 75 mm

Conoce las condiciones de cielo y #Temperaturas mínimas y máximas pronosticadas para mañana, jueves, en diferentes regiones de #México

La combinación del Frente Frío 18 y el Chorro Polar generará lluvias en México de gran intensidad este 4 de diciembre de 2025. El pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indica que se esperan precipitaciones que podrían alcanzar los 75 mm en los siguientes estados del norte de la República mexicana:

Baja California Sur

Sinaloa

Durango

Además, se esperan lluvias intensas en Sonora, Chihuahua y Coahuila. En el centro del país es probable que se registren lluvias aisladas en estados como Puebla, Querétaro, Hidalgo, CDMX, Edomex, Morelos y Tlaxcala.

Nieve y bajas temperaturas por el Frente Frío 18

El efecto más peligroso para la salud de la población, del Frente Frío 18 es la posibilidad de aguanieve y nieve en México. Las zonas altas de varios estados del norte experimentarán un marcado descenso de temperatura, creando las condiciones necesarias para la caída de aguanieve y nevadas ligeras. Las zonas afectadas según la Conagua son: sierras de Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua y Coahuila.

Recomendaciones para cuidarse del frío en diciembre

Ante la intensidad del Frente Frío 18, es crucial que la población adopte recomendaciones para cuidar su salud y evitar enfermedades respiratorias. La principales recomendaciones son las siguientes:

Técnica de la cebolla que consiste en el uso de ropa abrigadora de varias capas, especialmente al salir de casa o durante las mañanas y noches.

que consiste en el uso de ropa abrigadora de varias capas, especialmente al salir de casa o durante las mañanas y noches. Evitar el uso de calentadores de leña o gas sin ventilación adecuada para prevenir intoxicaciones.

sin ventilación adecuada para prevenir intoxicaciones. Mantener una alimentación rica en vitamina C temporada de frío en diciembre.

No olvides estar al pendiente de los avisos de Protección Civil sobre el clima de hoy y el pronóstico para el fin de semana para planificar tus actividades de manera segura.

