Así es la nueva moneda de 1 peso que Banxico pondrá en circulación desde diciembre

El Banco de México (Banxico) introducirá una nueva moneda de 1 peso fabricada con materiales más sustentables, como núcleos de acero recubierto de bronce en lugar de bronce-aluminio, para reducir el impacto ambiental.

La medida forma parte del Programa Institucional de Casa de Moneda de México (CMM) 2025-2030. Y el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 3 de noviembre.

¿Cómo es la nueva moneda de 1 peso de Banxico?

Esta innovación sigue criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza), disminuyendo la huella de carbono, el consumo de agua y el uso de metales no ferrosos en la extracción y transporte. Además, baja costos de producción hasta en 400 millones de pesos anuales, alineándose con prácticas de la Royal Canadian Mint y el Banco Central Europeo.

La nueva moneda, también conocida como "moneda sustentable", será fabricada con cospeles de acero recubierto de bronce mediante procesos de electrodepositado, dejando atrás el tradicional núcleo de bronce-aluminio. Este cambio se aplicará además a monedas de 2 y 5 pesos.

¿Afectará el cambio en la moneda de 1 peso de Banxico?

La nueva monea de 1 peso cambiará sólo de materiales. El valor, peso, diseño y forma, serán los mismos que conocemos. Es decir, seguirá siendo compatible con cajeros automáticos, comercios y sistemas de pago que aceptan monedas de 1 peso, por lo que no habrá afectaciones.

Asimismo la Casa de Moneda de México ya realizó pruebas técnicas y de desgaste, para que se mantenga la durabilidad que tienen las anteriores.

¿Cuándo comenzará a circular la nueva moneda de 1 peso?

De acuerdo con lo informado por la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, la nueva moneda sustentable de 1 peso empezará a ponerse en circulación durante este mes de diciembre.

Banxico llevará a cabo un despliegue gradual, mediante el cual la moneda se incorporará progresivamente al sistema:



Los primeros lotes se liberan a bancos y comercios

Las nuevas monedas se mezclan con las anteriores

No hay anuncios de retiro masivo ni sustitución inmediata.

Las monedas actuales y las nuevas convivirán durante años, como ocurrió con transiciones anteriores.

