Nueva Ley de Aguas desata bloqueos de agricultores en el país; carreteras afectadas este 4 de diciembre

Las movilizaciones de agricultores continúan en distintos puntos del país, impulsadas por el rechazo a la nueva Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales aprobada por la Cámara de Diputados el pasado miércoles 3 de diciembre.

El descontento llevó a que decenas de productores provenientes de Zacatecas, Guanajuato, Veracruz, Puebla y Tlaxcala realizaran una caravana en tractores hacia la Ciudad de México, donde se manifestaron frente al recinto legislativo de San Lázaro .

Tras varias horas de protesta y diálogos intermitentes con autoridades, los grupos se retiraron del recinto; sin embargo, la desconcentración en CDMX no significó el fin de las movilizaciones, ya que los cierres carreteros se mantuvieron activos en otros estados.

‼️Hay enojo en el campo mexicano luego de ser ignorados por las autoridades respecto a la Ley de aguas. Miles de campesinos protestaron en carreteras, aduanas e incluso con tractores en #CDMX mientras los diputados ni los ven, ni los oyen...❌#RepúblicaMx con @MLopezSanMartin pic.twitter.com/MhAS3dLKx3 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 4, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Estados con cierres carreteros este jueves 4 de diciembre

Tanto la Guardia Nacional como CAPUFE informaron que se registraban afectaciones viales en varias carreteras y autopistas de seis entidades:



Guanajuato

Baja California

Puebla

Zacatecas

Sonora

Aguascalientes

En algunos de estos puntos, la circulación se mantuvo parcialmente bloqueada, lo que provocó retrasos prolongados para transportistas y automovilistas.

Guanajuato podría enfrentar nuevos bloqueos este jueves

Aunque algunos cierres fueron levantados durante la noche, agricultores consultados por TV Azteca Bajío adelantaron que no descartan reanudar bloqueos este jueves 4 de diciembre.

Los manifestantes no detallaron cuáles carreteras serían bloqueadas ni el horario en que iniciarían las nuevas interrupciones, por lo que se recomienda a los automovilistas mantenerse atentos a los reportes de la Guardia Nacional .

Agricultores continúan bloqueos en carreteras; se oponen a la Ley de Aguas Nacionales [VIDEO] Bloqueos y una caravana agrícola avanzan hacia la CDMX para rechazar la reforma hídrica, mientras campesinos llegan a San Lázaro y persisten afectaciones viales.

¿Qué detonó la intensificación de las protestas de campesinos y agricultores?

La escalada de movilizaciones ocurrió luego de que la Cámara Baja aprobara, con 328 votos a favor, 131 en contra y cinco abstenciones, la nueva Ley General de Aguas, además de reformas a la Ley de Aguas Nacionales .

La iniciativa, promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, establece el derecho humano al acceso al agua; no obstante, organizaciones de productores señalan que varios artículos afectan sus actividades y podrían generar desigualdad en el acceso para quienes dependen del recurso para usos agrícolas.

El Senado podría discutir la minuta este jueves

La minuta será turnada al Senado este mismo jueves 4 de diciembre, donde se prevé una discusión acelerada. Ante ese escenario, tampoco se descarta la presencia de manifestantes en las inmediaciones del Senado , es decir, en Paseo de la Reforma, lo que podría generar nuevas afectaciones en la capital del país.



adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.