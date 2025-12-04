¡Cuidado con tu aguinaldo! Profeco revela el fraude más común en la compra de autos seminuevos en México

¿Vas a comprar un auto seminuevo con tu aguinaldo? Entonces, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tiene algunas recomendaciones importantes para ti, pues podrías caer en una estafa y perder todo tu dinero.

Por eso, antes de que siga buscando el auto de tus sueños, te recomendamos que sigas leyendo y conozcas cuáles son los fraudes más comunes en los que podrías caer si no tienes cuidado a la hora de comprar un auto usado.

Le robaron su camioneta y la encontró a la venta en una agencia de autos usados [VIDEO] Una persona sufrió un asalto en el que perdió su camioneta, pero curiosamente la encontró a la venta tiempo después en una agencia y pide ayuda de autoridades.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

La Profeco revela el modus operandi de estafadores en compraventa de autos

En esta época navideña es común que muchas personas usen el dinero del aguinaldo para adquirir un auto seminuevo; sin embargo, es importantísimo tener cuidado antes de caer en un fraude, pues según la Profeco , hasta el 40% de las transacciones entre particulares presenta algún tipo de irregularidad o riesgo de estafa como:

Cheques sin fondo

Transferencias falsas

Asaltos en las citas para la compra

¿Estás pensando en comprar un auto seminuevo? 👀



Comprar un auto seminuevo en México puede ser una gran oportunidad, especialmente a fin de año cuando el aguinaldo llega. Pero, igual que cualquier gran compra, este mercado viene con riesgos que no puedes ignorar.



Según datos… pic.twitter.com/gHzdFCswHB — Revista del Consumidor (@RdelConsumidor) November 26, 2025

Además, la procuraduría advierte a los compradores sobre los sitios web falsos dedicados a estafar, que siguen el siguiente modus operandi:

Supuestas personas vendedoras publican vehículos a precios bajos

Luego solicitan depósitos anticipados para luego desaparecer sin entregar el automóvil

Igualmente, la Profeco advirtió sobre los supuestos remates de aseguradoras en páginas web falsas que imitan a las de las agencias. Estos sitios incluyen atractivas fotografías y promociones poco creíbles, pero no existe ningún vehículo.

Profeco emite recomendaciones para evitar perder el aguinaldo en una compra

En este contexto, si estás pensando en comprar un auto seminuevo a un tercero, la Profeco te recomienda tomar las siguientes medidas de precaución antes de pagar por un auto usado:

Verificar la identidad del vendedor

Exigir documentos originales, como factura y tarjeta de circulación

Confirmar que el auto no tenga reporte de robo y adeudos en el Registro Público Vehicular (Repuve)

en el Registro Público Vehicular (Repuve) No hacer transferencias por adelantado sin ver antes el vehículo y comprobar su estado físico y legal

sin ver antes el vehículo y comprobar su estado físico y legal Asegurarse de que las reuniones sean en lugares seguros

Finalmente, la Profeco señala que la mejor recomendación para quienes desean comprar un auto seminuevo con el dinero de su aguinaldo es optar por distribuidores reconocidos o plataformas con procesos de validación.