Autos que deben hacer la verificación en diciembre en CDMX o recibirán multa de miles de pesos

Falta un mes para que termine el año y es importante que estés al corriente con todos tus trámites, por ello, en adn Noticias te decimos qué autos deben realizar la verificación durante diciembre para evitar multas al circular en la CDMX.

Autos que deben verificar en diciembre de 2025

La Secretaría de Movilidad, del Medio Ambiente y la Comisión Ambiental de la Megalópolis implementaron el programa de verificación vehicular para reducir la emisiones contaminantes de los vehículos automotores y así garantizar que se encuentren en condiciones óptimas.

Durante la verificación se realizan inspecciones físicas y mecánicas, además, se revisa el balanceo, los frenos y la suspensión. Según el calendario, todos los autos con engomado azul y terminación de placas 9 y 0 deberán verificar a más tardar el 31 de diciembre, el precio del trámite es de 738 pesos.

También se debe hacer la verificación vehicular en el Edomex, pero tiene un precio diferente dependiendo del tipo de holograma:

Holograma 1 y 2: 453 pesos

Holograma 0: 566 pesos

Holograma 00: mil 131 pesos

Multa por verificación extemporánea

En caso de que no realices la verificación vehicular a tiempo serás acreedor a una multa con valor de 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) que equivale a 2 mil 263 pesos.

Además, es importante que tomes en cuenta que un automóvil sin verificar puede quedar sujeto a las limitaciones del programa Hoy No Circula y si tienes multas o adeudos pendientes no podrás realizar la verificación y pagarías más infracciones. Asi que te recomendamos que realices el trámite para que puedas circular sin ningún problema en el Valle de México.

