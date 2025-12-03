La razón por la que los campesinos y agricultores están bloqueando carreteras en México

Los bloqueos que se registran desde hace varios días en carreteras de Zacatecas, Guanajuato, Puebla, Tlaxcala y Veracruz no surgieron de manera espontánea.

Miles de productores agrícolas y transportistas decidieron cerrar autopistas, tomar casetas y avanzar en caravanas de tractores hacia la Ciudad de México (CDMX) para manifestar su rechazo a la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, aprobada recientemente en comisión por la Cámara de Diputados.

Los manifestantes acusan que la iniciativa presidencial pone en riesgo el acceso al agua de pequeños y medianos productores, un recurso que consideran vital no solo para el riego, sino para la supervivencia económica del campo.

🔴EN VIVO / Reunión Ordinaria de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamientohttps://t.co/nKRdV8WHW8 — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) December 3, 2025

El origen del conflicto: el agua y las concesiones

La reforma busca actualizar una legislación creada en 1992 , durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que permitió la concentración de grandes volúmenes de agua en empresas y particulares, además de facilitar la privatización del recurso.

Según autoridades federales, el objetivo de los cambios es combatir la corrupción, revisar concesiones irregulares, frenar el acaparamiento y reconocer sistemas comunitarios de agua.

Sin embargo, para los productores , el punto más preocupante es la posibilidad de modificar el manejo de concesiones: temen perder la capacidad de heredar o vender los derechos de agua vinculados a sus tierras. Para muchos ejidatarios, ese binomio tierra–agua es el único patrimonio que les garantiza continuidad productiva.

¿Se verá afectada la captación de lluvia?

Otro tema que generó inquietud es el futuro de los sistemas de captación de agua de lluvia. Aunque las autoridades aseguran que no habrá cobros ni restricciones para programas como Cosecha de Lluvia , productores temen que la nueva regulación abra la puerta a mayores controles.

El gobierno federal insiste en que la reforma reconoce los sistemas comunitarios y prioriza el derecho humano al agua. Aun así, los agricultores sostienen que la redacción actual genera incertidumbre y exigen que quede explícitamente protegido el uso doméstico y comunitario del recurso.

Lo que exigen los manifestantes

Los campesinos mantienen su postura: no levantarán las protestas hasta que se garanticen cambios al dictamen. Entre sus demandas están:



Mantener derechos de agua heredables y transmisibles

heredables y transmisibles Reconocer legalmente los sistemas comunitarios

Evitar la concentración del recurso en grandes corporaciones

del recurso en grandes corporaciones Asegurar agua suficiente para la producción de alimentos

de alimentos Tipificar como delito el robo y la contaminación del agua

La Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reforma a la Ley de Aguas; pasará al pleno para su discusión https://t.co/sE7WFIbH6d pic.twitter.com/cKTowsMXQA — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 3, 2025

¿Qué sigue en el proceso legislativo?

Alrededor de las 11:40 horas de este miércoles 3 de diciembre, la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados ya aprobó el proyecto de reforma a la Ley de Aguas Nacionales, por lo que el dictamen pasará al pleno para su discusión y eventual votación en los próximos días.

