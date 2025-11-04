Ofertas imperdibles del Martes de Frescura de Walmart hoy 4 de noviembre de 2025

Hacer el súper es un gasto fuerte y hay que invertir tiempo en armar la lista e ir a comprar todo, así que si quieres ahorrar dinero y tiempo, puedes aprovechar las ofertas en frutas y verduras del Martes de Frescura de hoy 4 de noviembre de 2025 y hacer tu carrito en línea para que te llegue a tu casa o lo recojas en tienda.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Ofertas en frutas y verduras en el Martes de Frescura de Walmart

Aguacate Hass: 24.90 pesos el kilo

Piña miel: 16.90 pesos el kilo

Melón chino: 19.90 pesos el kilo

Mora azul: 49.90 pesos la charola con 170 gramos

Uva verde: 79.00 pesos la charola

Limón sin semilla: 19.90 pesos el kilo

Limón agrio: 19.90 pesos el kilo

Jitomate saladet: 19.90 pesos el kilo

Plátano Chiapas: 21.90 pesos la penca

Pera de Anjou: 29.90 pesos el kilo

Perón Golden Chihuahua: 29.90 pesos el kilo

Naranja: 29.90 pesos el kilo

Toronja: 29.90 pesos el kilo

Champiñones: 99.00 pesos el kilo

Cilantro: 7.90 pesos la pieza

Pepino: 22.90 pesos el kilo

Manzana Ambrosia: 39.90 pesos el kilo

¿Qué carnes y mariscos tienen descuento en Walmart?

Mientras que las proteínas que tienen promociones son:

Pescados y mariscos selectos: 115.00 pesos el kilo

Carne molida de res: 162.00 pesos el kilo

Carnes frescas: 145.00 pesos el kilo

Pechuga sin piel: 159.00 pesos la charola con 600 a 700 gramos

Arrachera de res: 186.00 pesos la charola con 600 gramos

Barrita de surimi: 119.00 pesos la charola con 300 gramos

Camarón chico sin cabeza: 199.00 pesos el kilo

Camarón coctelero: 189.00 pesos el kilo

Mojarra de tilapia: 72.00 pesos el kilo

Filete de pescado Sierra Madre Blanco: 104.00 pesos

Otras promociones en Walmart

También puedes encontrar el queso manchego Nochebuena de 400 gramos en 120.00 pesos.

Pechuga de pavo San Rafael en rebanadas de 250 gramos en 82.00 pesos.

Leche Santa Clara deslactosada light, con 6 piezas de 1 litro cada una en 182.00 pesos.

Yogurt griego Oikos natural sin azúcar añadida con 12 gramos de proteína de 900 gramos cuesta 89.00 pesos.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.