Ofertas imperdibles del Martes de Frescura de Walmart hoy 4 de noviembre de 2025
Si quieres ahorrarte una lanita al hacer el súper, estas son todas la promociones que hay en frutas y verduras en el Martes de Frescura de Walmart.
Hacer el súper es un gasto fuerte y hay que invertir tiempo en armar la lista e ir a comprar todo, así que si quieres ahorrar dinero y tiempo, puedes aprovechar las ofertas en frutas y verduras del Martes de Frescura de hoy 4 de noviembre de 2025 y hacer tu carrito en línea para que te llegue a tu casa o lo recojas en tienda.
Ofertas en frutas y verduras en el Martes de Frescura de Walmart
- Aguacate Hass: 24.90 pesos el kilo
- Piña miel: 16.90 pesos el kilo
- Melón chino: 19.90 pesos el kilo
- Mora azul: 49.90 pesos la charola con 170 gramos
- Uva verde: 79.00 pesos la charola
- Limón sin semilla: 19.90 pesos el kilo
- Limón agrio: 19.90 pesos el kilo
- Jitomate saladet: 19.90 pesos el kilo
- Plátano Chiapas: 21.90 pesos la penca
- Pera de Anjou: 29.90 pesos el kilo
- Perón Golden Chihuahua: 29.90 pesos el kilo
- Naranja: 29.90 pesos el kilo
- Toronja: 29.90 pesos el kilo
- Champiñones: 99.00 pesos el kilo
- Cilantro: 7.90 pesos la pieza
- Pepino: 22.90 pesos el kilo
- Manzana Ambrosia: 39.90 pesos el kilo
¿Qué carnes y mariscos tienen descuento en Walmart?
Mientras que las proteínas que tienen promociones son:
- Pescados y mariscos selectos: 115.00 pesos el kilo
- Carne molida de res: 162.00 pesos el kilo
- Carnes frescas: 145.00 pesos el kilo
- Pechuga sin piel: 159.00 pesos la charola con 600 a 700 gramos
- Arrachera de res: 186.00 pesos la charola con 600 gramos
- Barrita de surimi: 119.00 pesos la charola con 300 gramos
- Camarón chico sin cabeza: 199.00 pesos el kilo
- Camarón coctelero: 189.00 pesos el kilo
- Mojarra de tilapia: 72.00 pesos el kilo
- Filete de pescado Sierra Madre Blanco: 104.00 pesos
Otras promociones en Walmart
También puedes encontrar el queso manchego Nochebuena de 400 gramos en 120.00 pesos.
Pechuga de pavo San Rafael en rebanadas de 250 gramos en 82.00 pesos.
Leche Santa Clara deslactosada light, con 6 piezas de 1 litro cada una en 182.00 pesos.
Yogurt griego Oikos natural sin azúcar añadida con 12 gramos de proteína de 900 gramos cuesta 89.00 pesos.
