Cuánto aumentará la pensión mínima del IMSS para 2026

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos confirmó un aumento del 13% en el salario mínimo y ahora será de 315.04 pesos diarios y 9 mil 582.47 pesos mensuales y dicho ajuste influye en la pensión mínima garantizada del IMSS , te decimos en cuánto quedaría y a quienes beneficiaría.

¿De cuánto será el aumento a la pensión del IMSS?

En 2025, el monto de la pensión mínima fue de 9 mil 412 pesos mensuales, pero según proyecciones económicas para 2026 podría superar los 10 mil pesos debido a la inflación acumulada y al incremento al salario mínimo 2026. Así que la pensión mínima podría ser de entre 10 mi 300 y 10 mil 700 pesos mensuales.

¿Quiénes pueden solicitar la pensión mínima del IMSS?

Para poder acceder a la pensión es necesario que el trabajador esté afiliado al IMSS y cumpla la edad mínima para retiro y acredite las semanas cotizadas necesarias.

Régimen de Ley 73: son quienes cotizaron antes del 1 de julio de 199 y deben cumplir con la edad establecida para retiro por cesantía o vejez y el mínimo de semanas cotizadas que marca la ley.

Régimen de ley 97: para quienes cotizaron después del 1 de julio de 1997 y deben contar con las semanas mínimas que establece la normativa vigente y el ahorro acumulado de su Afore.

En caso de que el saldo de la cuenta individual no alcanza para financiar una pensión mayor, el IMSS da la pensión mínima como ingreso base.

Es muy importante mencionar que el anuncio oficial del incremento se realiza en febrero del 2026 y beneficiará a los trabajadores que cumplan con los requisitos para acceder a ese esquema de retiro.

