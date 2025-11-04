Fuerte choque de autobús contra poste de luz en Toluca deja varios heridos
Once de las personas heridas fueron atendidas en el lugar del accidente y cuatro enviadas a hospitales; la Secretaría de Seguridad del Edomex comenzó las investigaciones.
Al menos 15 personas resultaron lesionadas después de que un autobús chocara contra un poste de luz y un taxi en la calle Guerrero y Avenida Morelos, colonia San Bernardino, Toluca , Estado de México.
A través de sus redes sociales, Protección Civil del Estado de México informó que de las 15 personas lesionadas, 11 fueron atendidas en el lugar del accidente y cuatro enviadas a hospitales, debido a sus heridas.
¡Lamentable! Hay a menos 15 lesionados tras el choque de un autobús contra un poste de luz en calles de Toluca, #Edomex esta mañana pic.twitter.com/TbifltHBs1
¿Cómo ocurrió el accidente de autobús en Toluca?
De acuerdo con los primeros reportes, el camión de transporte público se estrelló contra un poste a la altura del Parque Vicente Guerrero, debido a que circulaba a exceso de velocidad.
Como consecuencia del accidente, la parte delantera del autobús quedó destruida y los vidrios se rompieron. Los pasajeros cayeron unos sobre otros y algunos se pegaron contra los cristales.
Investigan accidente de autobús
La zona permanece acordonada por policías municipales y estatales, mientras que bomberos y elementos de Protección Civil retiran el camión accidentado. Por su parte, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México iniciaron el peritaje para determinar las causas del accidente.
