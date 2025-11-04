Fuerte choque de autobús contra poste de luz en Toluca deja varios heridos

Al menos 15 personas resultaron lesionadas después de que un autobús chocara contra un poste de luz y un taxi en la calle Guerrero y Avenida Morelos, colonia San Bernardino, Toluca , Estado de México.

A través de sus redes sociales, Protección Civil del Estado de México informó que de las 15 personas lesionadas, 11 fueron atendidas en el lugar del accidente y cuatro enviadas a hospitales, debido a sus heridas.

🚨#AlertaADN



¡Lamentable! Hay a menos 15 lesionados tras el choque de un autobús contra un poste de luz en calles de Toluca, #Edomex esta mañana pic.twitter.com/TbifltHBs1 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 4, 2025

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Cómo ocurrió el accidente de autobús en Toluca?

De acuerdo con los primeros reportes, el camión de transporte público se estrelló contra un poste a la altura del Parque Vicente Guerrero, debido a que circulaba a exceso de velocidad.

Como consecuencia del accidente, la parte delantera del autobús quedó destruida y los vidrios se rompieron. Los pasajeros cayeron unos sobre otros y algunos se pegaron contra los cristales.

Otra pipa provoca accidente en Av. Tláhuac pero autoridades y vecinos evitan catástrofe como en Iztapalapa [VIDEO] A un mes del incidente en Iztapalapa, una pipa de Mexicana de Gas choca y provoca fuga alertando a Bomberos y Protección Civil de la colonia Santa Ana Poniente.

Investigan accidente de autobús

La zona permanece acordonada por policías municipales y estatales, mientras que bomberos y elementos de Protección Civil retiran el camión accidentado. Por su parte, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México iniciaron el peritaje para determinar las causas del accidente.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos