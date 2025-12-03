Fecha en la que todos los empleados trabajarán 40 horas en México

Una de las iniciativas más relevantes en materia laboral es reducir la jornada laboral a 40 horas de trabajo; en la actualidad la ley establece que se deben laborar 8 horas diarias por seis días, lo que se traduce en 48 horas y un día de descanso.

La iniciativa otorgará dos días de descanso. Y aunque ha sido una promesa desde hace meses del gobierno actual, lo cierto es que tiene una gran cantidad de implicaciones que deben negociarse, ya que las micro y medianas empresas serán las más afectadas por la iniciativa.

Al contemplar 40 horas de trabajo, estas empresas tendrían la necesidad de contratar a más personal que lleve a cabo las labores que se cumplían antes y se mantengan los mismos estándares de productividad.

¿Cuándo se comenzarán a trabajar 40 horas en México?

Aunque es un reto, este miércoles se dio a conocer que en consenso con empresas y sindicatos, se enviará al Senado el proyecto de reforma para que, a partir del 2026, se implemente de forma gradual la jornada laboral de 40 horas.

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños, explicó que la reforma será presentada al Congreso de la Unión para su discusión y entrará en vigor el 1 de mayo de 2026 y en enero 2027 comenzará la primera reducción de dos horas.

Esta iniciativa se estableció ya que la Organización Internacional del Trabajo, ha señalado que los beneficios de la reducción de la jornada laboral evitan accidentes laborales, mejoran la salud y seguridad del trabajor, y existe un mayor equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral.

¿Cómo se irán reduciendo las horas de trabajo en México?

Detalló que la propuesta implica que, a partir del 1 de enero de cada año se realizará una reducción:

2027 de 46 horas

2028 de 44 horas

2029 de 42 horas

2030 de 40 horas.



La reducción de las horas de trabajo no implica disminución en los sueldos ni prestaciones y se acordará que los trabajadores puedan tener jornada extraordinaria de 9 a 12 horas a la semana solo de manera voluntaria, que se deben repartir cuatro horas diarias, en un máximo de cuatro días.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.