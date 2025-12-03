Fechas para la inscripción de cursos de idiomas baratos

Aprender idiomas te abre muchas puertas profesionalmente y si quieres aprender inglés, francés, italiano y más aquí te decimos cómo inscribirte sin tener que gastar una fortuna.

Cursos de idiomas en la BUAP

El Centro de Lenguas Extranjeras (CELE) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla ( BUAP ) lanzó una oferta para estudiar idiomas en línea para todos los niveles.

Podrás elegir entre los siguientes idiomas: inglés, francés, italiano, alemán, japonés y portugués.

Requisitos y registro

El requisito más importante para poder tomar el curso de idiomas es formar parte de la comunidad BUAP, ya seas estudiante de prepa, licenciatura, posgrado, de intercambio o docente administrativo.

Todos los aspirantes deberán mostrar un documento que confirme su pertenencia a la comunidad al momento de la inscripción .



También es importante leer la convocatoria completa y consultar la lista de cursos.



Si eres nuevo, deberás registrarte en la plataforma SIGE.



Además, debes tener tu correo institucional BUAP.



Una vez que tengas todos los requisitos deberás hacer lo siguiente:



Actualiza tus datos y proporciona tu correo institucional



Sube el documento que te acredite como miembro activo de la comunidad BUAP en formato PDF



Selecciona tu curso



Realiza el pago de 100 pesos (tendrás 36 horas a partir de tu inscripción para realizar y subir tu pago)



Sube tu comprobante de pago en tiempo y forma según la póliza generada en el paso anterior



Consulta los datos de contacto de tu profesor en tu cuenta del SIGE y sigue las indicaciones

Es importante señalar que el periodo de inscripción para los cursos estará disponible del 6 al 13 de enero de 2026 y los cursos comenzarán el 14 de enero. Así que si uno de los propósitos es aprender un idioma esta es tu oportunidad para empezar el año aplicado.

