Estos trabajadores ya no tendrán derecho al pago de horas extras en México

Oficialmente se presentó un proyecto de reforma a la jornada laboral con lo cual se busca reducir el tiempo que un trabajador pasa en su zona de trabajo, sin embargo, en medio de esta iniciativa también se contempla la eliminación de las horas extras para los menores de edad bajo algunos parámetros.

A través de un comunicado oficial emitido por el Gobierno de México, se detalló que se establece la posibilidad de trabajar de 9 a 12 horas extraordinarias a la semana de manera voluntaria, las cuales se podrán distribuir en hasta cuatro horas extras diarias con paga de conformidad con las leyes de nuestro país.

¿Por qué ya no se podrán pedir horas extras en México?

De acuerdo con lo mencionado por las autoridades de nuestro país, las horas extras quedarán prohibidas únicamente para los menores de edad, esto con la finalidad de que puedan gozar de un buen descanso, así como para contar con tiempo para realizar otras actividades como las académicas.

Es por ello que se estableció en la Ley Federal del Trabajo un tope máximo de cuatro horas triples a la semana, lo cual disminuye considerablemente los riesgos de explotación laboral en el país.

¿Qué dice la propuesta de reforma a la jornada laboral en México?

El proyecto presentado propone que a partir del 1 de enero de cada año iniciando en 2027, se haga una reducción en el tiempo que las y los trabajadores deben pasar en sus áreas laborales, esto con la finalidad de llegar al máximo de 40 horas a la semana.

A grandes rasgos y en caso de ser aprobada, en 2026 entrará en vigor la reforma con un periodo de transición, pues en 2027 serán 46 horas; en 2028 de 44; en 2029 de 42 y en 2030 de 40.

Descartan afectaciones al salario de las y los trabajadores

Es importante señalar que se dio a conocer que la reducción a la jornada laboral y la eliminación de las horas extras para menores de edad no implica una reducción salarial, pues se contempla mantener los sueldos y prestaciones de conformidad con las leyes vigentes en el país.

