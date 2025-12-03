inklusion.png Sitio accesible
Trabajadora del IMSS le pide a Sheinbaum atención para su hospital tras 20 años en el olvido

Trabajadora del IMSS en Cozumel exige a Sheinbaum visibilidad para su hospital, olvidado por 20 años de negligencia. Pide atención urgente en plena selfie.

Publicado por: Adriana Juárez Miranda
  • En Cozumel, Quintana Roo, una trabajadora del IMSS aprovecha selfie con Claudia Sheinbaum para denunciar el abandono crónico del Hospital General de Zona No. 17, sumido en negligencia por 20 años sin remodelaciones ni equipo moderno
  • La petición espontánea resalta la precariedad en infraestructura del IMSS, con falta de insumos básicos y personal insuficiente, afectando a miles de derechohabientes en la isla caribeña
  • Sheinbaum, visiblemente sorprendida durante el evento con gobernadora Mara Lezama, enfrenta reclamo que expone contradicciones en promesas de fortalecimiento al sistema de salud pública, incluyendo IMSS-Bienestar
  • El hospital de Cozumel, clave para atención primaria y especialidades en Quintana Roo, sufre goteras, equipo obsoleto y desabasto de medicamentos, reflejando problemas sistémicos en el IMSS pese a inauguraciones recientes en otros estados
  • Incidentes similares, como protestas en Ixtapaluca o Zamora, subrayan demandas de basificación laboral, abasto de fármacos y trato digno para trabajadores del IMSS, impulsando llamados a un Sistema Universal de Salud para 2027
