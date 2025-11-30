Sorprende diferencia de 5 pesos: ¿Dónde se vende el gas LP más caro y más barato de México?

La Comisión Nacional de Energía (CNE) publicó los precios máximos vigentes del gas LP para la semana del domingo 30 de noviembre al sábado 6 de diciembre, revelando variaciones mínimas respecto a la semana previa.

Aunque el combustible mantiene una tendencia de estabilidad, persisten amplias diferencias entre entidades, con Baja California Sur y Chihuahua como los extremos del rango nacional.

Baja California Sur se mantiene como la región más cara del país

De acuerdo con la lista oficial, el precio máximo nacional alcanza los 23.10 pesos por kilogramo en Comondú, Baja California Sur , consolidando nuevamente a esta zona como la más cara del país.

En la misma entidad, municipios como Loreto y Mulegé registran 22.96 pesos, mientras que Los Cabos se ubica en 22.91 pesos; mientras tanto, en La Paz, también figura entre las regiones con tarifa elevada, con 22.22 pesos por kilogramo.

Otro punto destacado es Durango , donde municipios como Nuevo Ideal, Otáez y Santiago Papasquiaro tienen precios de hasta 21.46 pesos por kilogramo, colocándose en el quinto lugar nacional entre los más altos.

Chihuahua y Coahuila encabezan los precios más bajos

En contraste, Juárez, Chihuahua , mantiene el precio mínimo del país con 17.75 pesos por kilogramo, seguido de Ascensión y Janos con 18.19 pesos.

En Coahuila , la región de Acuña reporta 18.56 pesos, mientras que municipios colindantes con Chihuahua como Coyame del Sotol, Ojinaga y Praxedis G. Guerrero se ubican en 18.57 pesos.

En el sur del país, varios municipios de Chiapas muestran tarifas de 18.88 pesos, lo que reafirma a la entidad como una de las más accesibles en cuanto a gas LP.

CDMX y Edomex mantienen estabilidad en sus precios

En la Ciudad de México (CDMX), todas las alcaldías presentan un precio uniforme de 19.64 pesos por kilogramo y 10.61 pesos por litro, idéntico al de la semana pasada.

En el Estado de México (Edomex) , la mayoría de los municipios del Valle de México comparten este precio; sin embargo, regiones como Toluca, Villa Guerrero y Xalatlaco registran una ligera variación al alza con 19.78 pesos por kilogramo.

El precio más bajo del Edomex aparece en Villa de Allende, con 19.42 pesos por kilogramo y 10.48 pesos por litro.

Gas LP [VIDEO] En “La Billetera”, Alicia Salgado, Mauricio Flores y Oscar Sandoval conversan con Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), acerca de las verificaciones que han hecho para el cumplimiento en los precios del gas LP.

Variaciones mínimas en todo el país

El análisis comparativo muestra que el mercado del gas LP continúa estable. El rango nacional permanece entre 17 y 23 pesos, similar al de la semana anterior.

El municipio más caro, Comondú, tuvo un aumento marginal de un centavo, mientras que las regiones más económicas, como Coahuila, no registraron cambios.

La estabilidad indica que, al menos por ahora, no se esperan incrementos abruptos en el consumo doméstico rumbo al cierre de 2025.

