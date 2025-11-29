Lista de personas que pierden la pensión IMSS si no realizan el registro biométrico obligatorio

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha implementado desde este 2025 un registro de datos biométricos obligatorio para todos los beneficiarios de la pensión que se encuentren bajo la Ley 73 y la Ley 97.

El registro biométrico consiste en la captura de huella dactilar y reconocimiento facial. De acuerdo con el instituto, esta medida será necesaria para seguir cobrando el pago de pensión, así como acceder a diversos trámites y servicios médicos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué es la Pensión IMSS?

La pensión del IMSS es un derecho y prestación de seguridad social en México que busca garantizar los medios de subsistencia y servicios sociales necesarios para el bienestar de los trabajadores y sus beneficiarios al momento de su retiro, invalidez, o en caso de fallecimiento del asegurado.

Es administrada por el IMSS y se financia con las aportaciones del gobierno federal, el patrón y el trabajador.

Regímenes de Pensión:

El sistema de pensiones del IMSS opera bajo dos regímenes principales, determinados por la fecha en que el trabajador comenzó a cotizar:



Régimen de 1973 (Ley 73): Aplica a los trabajadores que comenzaron a cotizar antes del 1° de julio de 1997.

Régimen de 1997 (Ley 97): Aplica a los trabajadores que comenzaron a cotizar a partir del 1° de julio de 1997

Los trabajadores que cotizaron bajo ambos regímenes tienen la opción de elegir el que más les convenga al momento de pensionarse, lo cual se formaliza mediante el Documento de Elección de Régimen (DER).

No obstante, hay pensionados que podrían quedarse sin recibir este beneficio si no mantienen su información al día, ya que se ha advertido que el pago puede ser detenido para quienes no realicen el registro biométrico obligatorio.

¿Malas experiencias con tu app IMSS Digital?



¡Evítalo actualizando tu aplicación! Recuerda que versiones anteriores a la 8.3 ya no son óptimas para todas las funciones de la app. #IMSSDigital pic.twitter.com/TNkQUXN0jz — IMSS Digital (@imssdigital) November 18, 2025

¿Quiénes pierden la pensión IMSS 2025 por no tener datos biométricos?

La principal consecuencia de no completar el registro biométrico obligatorio es que el pago mensual de la pensión podría ser suspendido o retenido. El IMSS utiliza este mecanismo para fortalecer la seguridad en el cobro de pensiones y evitar casos de fraude o suplantación de identidad. Sin esta verificación, el sistema podría bloquear la transferencia de los recursos como medida de seguridad.

Quienes no cumplan con este requisito podrían verse afectados.

Datos biométricos en IMSS Digital: ¿Cuándo es la fecha límite para el registro?

El IMSS no ha estipulado una fecha límite específica para realizar el registro. No obstante retrasar el trámite implica riesgos inmediatos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.