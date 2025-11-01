Esto debes hacer sino recibes el SMS para recoger tu tarjeta de Mujeres Bienestar

Las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar ya están recibiendo su tarjeta de banco y la fecha máxima de entrega es el 10 de noviembre y si te registraste y aun no te confirman cuándo debes recoger el plástico aquí te decimos qué debes hacer para que no te quedes sin tu apoyo económico.

¿Qué hacer si no he recibido el SMS para recoger mi tarjeta?

Desde el pasado 7 de octubre comenzó la entrega de las tarjetas para las beneficiarias del programa Mujeres Bienestar y si no has recibido el mensaje de texto en el que se te indica el día, lugar y hora para recoger el plástico deberás seguir los siguientes pasos:



Ingresa al sitio oficial en el siguiente enlace

Da clic en el banner de Entrega de Tarjetas Pensión Mujeres Bienestar

Ingresa tu Clave Única de Registro de Población (CURP)

Presiona “Buscar” y te deberá aparecer la sede, fecha y horario



¿Qué documentos debo llevar?

Una vez que conozcas la fecha, el lugar y la hora donde podrás recoger tu tarjeta , deberás acudir con la siguiente documentación:



Comprobante del trámite

Original y copia de una identificación oficial vigente

Se te tomará una fotografía y te darán un sobre sellado con la tarjeta para que puedas disponer del apoyo económico.

¿De cuánto es el apoyo de Mujeres Bienestar?

La Pensión Mujeres Bienestar es un apoyo de 3 mil pesos bimestrales que tiene como objetivo contribuir al bienestar y reducir la desigualdad económica y si aún no te inscribes y quieres ser beneficiaria, es necesario que cumplas con los siguientes requisitos:



Tener entre 60 y 64 años

Ser de nacionalidad mexicana

Residir en la República Mexicana



Además, te pedirán la siguiente documentación:



Identificación oficial vigente

Acta de nacimiento legible

CURP de impresión reciente

Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses

Número telefónico de contacto

