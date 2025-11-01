Esto debes hacer sino recibes el SMS para recoger tu tarjeta de Mujeres Bienestar
Ya comenzó la dispersión de tarjetas para las nuevas beneficiarias del programa Mujeres Bienestar y si no has recibido el mensaje para recoger el plástico, te decimos qué debes hacer.
Las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar ya están recibiendo su tarjeta de banco y la fecha máxima de entrega es el 10 de noviembre y si te registraste y aun no te confirman cuándo debes recoger el plástico aquí te decimos qué debes hacer para que no te quedes sin tu apoyo económico.
¿Qué hacer si no he recibido el SMS para recoger mi tarjeta?
Desde el pasado 7 de octubre comenzó la entrega de las tarjetas para las beneficiarias del programa Mujeres Bienestar y si no has recibido el mensaje de texto en el que se te indica el día, lugar y hora para recoger el plástico deberás seguir los siguientes pasos:
- Ingresa al sitio oficial en el siguiente enlace
- Da clic en el banner de Entrega de Tarjetas Pensión Mujeres Bienestar
- Ingresa tu Clave Única de Registro de Población (CURP)
- Presiona “Buscar” y te deberá aparecer la sede, fecha y horario
¿Qué documentos debo llevar?
Una vez que conozcas la fecha, el lugar y la hora donde podrás recoger tu
tarjeta
, deberás acudir con la siguiente documentación:
- Comprobante del trámite
- Original y copia de una identificación oficial vigente
Se te tomará una fotografía y te darán un sobre sellado con la tarjeta para que puedas disponer del apoyo económico.
¿De cuánto es el apoyo de Mujeres Bienestar?
La
Pensión Mujeres Bienestar
es un apoyo de 3 mil pesos bimestrales que tiene como objetivo contribuir al bienestar y reducir la desigualdad económica y si aún no te inscribes y quieres ser beneficiaria, es necesario que cumplas con los siguientes requisitos:
- Tener entre 60 y 64 años
- Ser de nacionalidad mexicana
- Residir en la República Mexicana
Además, te pedirán la siguiente documentación:
- Identificación oficial vigente
- Acta de nacimiento legible
- CURP de impresión reciente
- Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses
- Número telefónico de contacto
