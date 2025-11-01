¡Mucho ojo! Alertan por página web que se hace pasar Profeco; piden datos bancarios para robar

La Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco ) emitió una alerta a nivel nacional por una página web fraudulenta que se hace pasar por este organismo regulador, lo cual pone en peligro a la ciudadanía debido a que se vulneran datos e información bancaria y personal con la finalidad de sacar beneficios individuales.

Fue a través de sus diferentes plataformas de las redes sociales, que este organismo de gobierno señaló que el fraude se genera a través de la página oficinasprofeco.com, la cual no pertenece la Procuraduría.

¿Cómo es el fraude de la página oficinas Profeco?

De acuerdo con la misma Profeco , este sitio web apócrifo puede generar fraudes y estafas a los usuarios que accedan a él, pues funciona con la promesa de ayudar a generar denuncias y reportes en favor de los consumidores.

Se dio a conocer que esta página web incluso llega a solicitar datos bancarios como números de cuenta, códigos de seguridad y pin de acceso, lo cual aprovechan para saquear el dinero de las y los usuarios que ingresen a ella.

Por otro lado, se informó que en la misma plataforma fraudulenta se genera el contacto con “un experto” que responderá a las preguntas de cada usuario, lo cual termina con el robo de datos personales importantes.

¿Cuáles son las únicas formas de emitir denuncias ante la Profeco?

A raíz de esta alerta emitida por la Profeco , se señaló que actualmente únicamente existen tres formas de poder presentar y generar las denuncias correspondientes por abusos al consumidor en México.

Estas son:

De manera presencial en cualquiera de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (ODECO) en el país

De forma telefónica al 55 5568 8722 y 800 468 8722

A través de las redes sociales de X @AtencionProfeco y @Profeco

🚨 Atención: la página https://t.co/3NWBLItHym es falsa y no pertenece a la Procuraduría Federal del Consumidor. 🚨



Invitamos a la ciudadanía a presentar sus quejas y denuncias únicamente a través de los canales oficiales de Profeco; en cualquiera de las 38 Oficinas de Defensa… pic.twitter.com/ZyfwKDGT6X — Profeco (@Profeco) October 30, 2025

Recomendaciones para no caer en estafas y fraudes electrónicos

Es importante mencionar que existen varias formas de poder evitar caer en páginas fraudulentas en nuestro país, pues la Policía Cibernética y demás autoridades mexicanas, han señalado que estos sitios web ilegales suelen contar con direcciones web que terminan en com.mx y online en vez del dominio oficial que es gob.mx.

