¡No lo olvides! Hoy No Circula del viernes 28 de noviembre en CDMX y Edomex

Evita multas y mejor consulta si tu automóvil puede transitar este viernes 28 de noviembre o si le toca descansar. Recuerda que todos los vehículos que no cuentan con holograma cero o doble cero, deben quedarse en casa un día a la semana de acuerdo con el programa Hoy No Circula.

Hoy No Circula, es un programa vehicular a cargo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CaMe) cuyo propósito es disminuir los altos índices de contaminantes en el Valle de México.

Consulta las placas y autos que descansan en Estado de México (Edomex) y Ciudad de México (CDMX), hoy viernes 28 de noviembre del 2025.

¿Qué autos y placas descansan en CDMX y Edomex hoy?

Toma en cuenta que los autos que no circulan este viernes son los que tienen engomado azul y terminaciones de placa 9 y 0.

Vehículos exentos de Hoy No Circula

Autos con hologramas 00 y 0

Vehículos eléctricos e híbridos.

Motocicletas

Transporte público, escolar, de carga y de personal

Unidades de emergencia y cortejos fúnebres

Transporte para personas con discapacidad y trabajadores de la salud con tarjetón autorizado

Multas por incumplimiento del Hoy No Circula

Las multas pueden variar entre 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), aproximadamente 2 mil 263 pesos y 3 mil 395 pesos. Además, se puede proceder a la retención del vehículo.

