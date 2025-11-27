¡No lo olvides! Hoy No Circula del viernes 28 de noviembre en CDMX y Edomex
Hoy No Circula, es un programa vehicular a cargo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CaMe) cuyo propósito es disminuir los altos índices de contaminantes en el Valle de México.
Evita multas y mejor consulta si tu automóvil puede transitar este viernes 28 de noviembre o si le toca descansar. Recuerda que todos los vehículos que no cuentan con holograma cero o doble cero, deben quedarse en casa un día a la semana de acuerdo con el programa Hoy No Circula.
Consulta las placas y autos que descansan en Estado de México (Edomex) y Ciudad de México (CDMX), hoy viernes 28 de noviembre del 2025.
¿Qué autos y placas descansan en CDMX y Edomex hoy?
Toma en cuenta que los autos que no circulan este viernes son los que tienen engomado azul y terminaciones de placa 9 y 0.
Vehículos exentos de Hoy No Circula
- Autos con hologramas 00 y 0
- Vehículos eléctricos e híbridos.
- Motocicletas
- Transporte público, escolar, de carga y de personal
- Unidades de emergencia y cortejos fúnebres
- Transporte para personas con discapacidad y trabajadores de la salud con tarjetón autorizado
Multas por incumplimiento del Hoy No Circula
Las multas pueden variar entre 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), aproximadamente 2 mil 263 pesos y 3 mil 395 pesos. Además, se puede proceder a la retención del vehículo.
