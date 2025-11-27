inklusion.png Sitio accesible
¡No lo olvides! Hoy No Circula del viernes 28 de noviembre en CDMX y Edomex

Hoy No Circula, es un programa vehicular a cargo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CaMe) cuyo propósito es disminuir los altos índices de contaminantes en el Valle de México.

Así queda el Hoy No Circula para el viernes 28 de noviembre 2025
Archivo TV Azteca
1 minutos de lectura.
Escrito por: Majo Santillán González

Evita multas y mejor consulta si tu automóvil puede transitar este viernes 28 de noviembre o si le toca descansar. Recuerda que todos los vehículos que no cuentan con holograma cero o doble cero, deben quedarse en casa un día a la semana de acuerdo con el programa Hoy No Circula.

Consulta las placas y autos que descansan en Estado de México (Edomex) y Ciudad de México (CDMX), hoy viernes 28 de noviembre del 2025.

¿Qué autos y placas descansan en CDMX y Edomex hoy?

Toma en cuenta que los autos que no circulan este viernes son los que tienen engomado azul y terminaciones de placa 9 y 0.

Vehículos exentos de Hoy No Circula

  • Autos con hologramas 00 y 0
  • Vehículos eléctricos e híbridos.
  • Motocicletas
  • Transporte público, escolar, de carga y de personal
  • Unidades de emergencia y cortejos fúnebres
  • Transporte para personas con discapacidad y trabajadores de la salud con tarjetón autorizado

Multas por incumplimiento del Hoy No Circula

Las multas pueden variar entre 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), aproximadamente 2 mil 263 pesos y 3 mil 395 pesos. Además, se puede proceder a la retención del vehículo.

