Ahí vienen las heladas; prevén temperaturas de hasta -5 °C para el clima en México este 1 de noviembre

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que los pronósticos del clima en México para el 1 de noviembre, prevén afectaciones por intensas heladas durante la madrugada de este sábado en estados como Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Por otro lado, informaron que un nuevo frente frío asociado con una vaguada en altura y demás eventos meteorológicos, ocasionarán el incremento de probabilidades de lluvias intensas y chubascos en los estados del norte y noreste mexicano.

A través de su informe diario, las autoridades del clima en México señalaron que un canal de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico, generarán lluvias y chubascos dispersos en las entidades del occidente, centro, sur y sureste de nuestro territorio nacional.

A pesar de ello, se mencionó que se mantiene la baja probabilidad de lluvia intensa en algunos estados del centro y norte de la República Mexicana para este sábado 1 de noviembre.

Estados de México con bajas temperaturas para el sábado 1 de noviembre

De acuerdo con lo mencionado por la Conagua , en estados como Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz se prevén temperaturas mínimas de entre -5 y 0 °C durante la madrugada de este primer sábado del mes.

Por otro lado, en Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Oaxaca se prevén temperaturas mínimas de entre 0 y 5 °C.

¿En qué estados de México lloverá este 1 de noviembre?

En cuanto a los estados de la República Mexicana en los que habrá presencia de lluvia intensa, se informó que serán los siguientes estados los afectados:

Veracruz

Tamaulipas

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Hidalgo

Puebla

Jalisco

Estado de México

Morelos

Yucatán

Quintana Roo

Pronósticos de rachas fuerte de viento en el país

En cuanto a los pronósticos de fuertes de vientos en la República Mexicana, se señaló que serán Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas los que presentarán rachas de hasta 35 kilómetros por hora.

Por su parte, se prevén vientos de 10 a 20 kilómetros por hora en Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca, Campeche y Yucatán.

Temperaturas altas en México para el 1 de noviembre

Las temperaturas altas de calor se prevén para Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Chihuahua (suroeste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

