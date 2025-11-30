Camioneta de peregrinos choca contra transporte público, hay personas muertas

Un fuerte choque frontal entre una camioneta de peregrinos y una unidad de transporte público dejó hasta el momento dos personas muertas y al menos 20 heridos en la carretera Tianguistenco-Ocuilan, Estado de México.

El accidente se registró a las 11:30 de la mañana de este domingo, a la altura de El Ahuehuete, en el municipio de Ocuilan, al sur del estado. En el lugar ya se encuentra policía estatal y la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos, además de paramédicos (UMPCyB).

🛑 Choque en #Ocuilan



Se registró un choque entre un autobús de transporte público y una camioneta tipo Urvan en la carretera Tianguistenco–Ocuilan, a la altura de El Ahuehuete. pic.twitter.com/YB4fpYDrjX — Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) November 30, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo fue el accidente en el Edomex?

El accidente ocurrió cerca de la desviación hacia el Santuario de Chalma cuando ambas unidades colisionaron de manera frontal, dejando prensadas a varias personas que viajaban en la camioneta. Por otra parte, la parte delantera del transporte público quedó completamente destruida.

Paramédicos del Servicio de Urgencias del Estado de México atendieron a los pacientes y los trasladaron de emergencia a los hospitales más cercanos. Los cuerpos de los fallecidos permanecieron bajo resguardo en espera de que llegara la Fiscalía General de Justicia de la entidad.

Comienzan a llegar peregrinos a la Basílica de Guadalupe previo al 12 de diciembre [VIDEO] Decenas de peregrinos comenzaron a llegar a las afueras de la Basílica de Guadalupe en la alcaldía GAM por motivos de las celebraciones del 12 de diciembre.

Afectaciones viales por accidente

A través de redes sociales, el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) informó que servicios de emergencia atienden el percance y la afectación vial ya es de más de 1 kilómetro en ambos sentidos

#AlMomento 🚨



🚑🚓Servicios de emergencia atienden un percance vehicular 💥 en la carretera Santiago - Chalma, a la altura de #ElAhuehuete 🌳 en el municipio de #Ocuilan.



🚫 Afectación vial de más de 1 kilómetro en ambos sentidos, toma precauciones.



🆘☎️9️⃣1️⃣1️⃣ — C5 Estado de México (@C5Edomex) November 30, 2025

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

