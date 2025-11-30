Noviembre gélido y lluvioso: Frente frío 17 y masa de aire polar ‘congelarán’ estas entidades para el clima de hoy domingo

Para el clima de hoy último día de noviembre 2025 un nuevo frente frío (número 17) se desplazará rápidamente sobre el norte y noreste del país, interactuando con un canal de baja presión sobre el occidente del golfo de México y con corrientes en chorro polar y subtropical. Se esperan lluvias muy fuertes en Tamaulipas, fuertes en Veracruz e intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Puebla.

La masa de aire polar asociada al frente provocará un nuevo descenso de las temperaturas en la Mesa del Norte, así como viento del norte de 20 a 30 km/h y rachas de 40 a 60 km/h en la costa de Tamaulipas.

Por otra parte, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera generará descenso de temperatura, lluvias aisladas y vientos de 40 a 60 km/h en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

Frío en México hoy domingo 30 de noviembre 2025

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Morelos.

Lluvias en noviembre 2025: ¿En qué estados habrá precipitaciones hoy?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Tamaulipas (costa).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (región Huasteca Alta)

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí (regiones Media y Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca, Sierra Gorda, Sierra Baja y Sierra de Tenango), Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca, Los Tuxtlas y Olmeca), Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Veracruz (regiones Capital, Las Montañas y Papaloapan), Tabasco, Campeche y Yucatán.

¿Dónde hará calor hoy?

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla (suroeste), Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz, Campeche y Yucatán.

