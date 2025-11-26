Porcentaje y estados que pagarán menos de luz por la tarifa especial de invierno de CFE

Con la finalidad de ayudar y evitar golpes económicos a las familias de algunos estados del norte y sureste de la República Mexicana, la Comisión Federal de Electricidad ( CFE ) constantemente coloca subsidios especiales a la tarifa de electricidad en temporada de invierno y condiciones de clima extremo.

Y es que durante esta temporada de invierno en los estados de México donde las condiciones del clima son extremas por las bajas temperaturas, los habitantes suelen colocar calentadores y demás artículos electrodomésticos para mantener el calor dentro de los hogares.

Mejora la salud de la osa Mina tras varios días de cuidados intensivos [VIDEO] La Fundación Invictus compartió videos de la osa Mina, que fue rescatada del Zoológico La Pastora ubicado en Guadalupe, Nuevo León y su estado de salud va mejorando.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿En qué estados aplica la tarifa de invierno de la CFE?

Hasta el momento el único estado de la República Mexicana que contará con un descuento especial en la tarifa de la CFE por la temporada de invierno es Tabasco, pues el gobernador Javier May Rodríguez mencionó que se llegó a un acuerdo para evitar los altos cobros en materia de electricidad en esta temporada.

Vale la pena mencionar que en el pasado 2024 fue el estado de Sonora el beneficiado con este tipo de subsidio, sin embargo, para este 2025 no se ha emitido algún comunicado oficial sobre esta reducción en el costo de la electricidad en la entidad.

¿Hasta cuándo estará la tarifa de invierno de la CFE en Tabasco?

Vale la pena mencionar que el subsidio de la CFE que aplicará por temporada de invierno en Tabasco estará vigente hasta marzo del próximo 2026, esto con la finalidad de apoyar a las y los tabasqueños que se verán afectados por las bajas temperaturas en las siguientes semanas.

El descuento en cuestión puede llegar hasta el 50% dependiendo de la zona en la que habiten las personas.

Subsidios vigentes en el recibo de luz de la CFE

Con el inicio de noviembre la CFE puso fin al descuento que aplicó a estados del norte del país por motivos de las altas temperaturas registradas, por lo cual en entidades como Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit y Campeche fueron beneficiados con el subsidio durante el verano pasado.

Es por ello que hasta noviembre de este 2025, el único subsidio similar vigente es el que aplica para Tabasco por motivos de la tarifa de invierno.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.