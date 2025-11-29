Este será el precio máximo en que se venderá el kilo de huevo en CDMX y Edomex

La canasta básica esta conformada por diferentes productos, uno de ellos es el huevo y si eres de los que desayuna su huevito con jamón, te decimos cuál será su precio en CDMX, Edomex y otros estados,

¿Cuánto costará el kilo de huevo en CDMX y Edomex?

De acuerdo con el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados ( SNIIM ) Central de Abasto en Iztapalapa en la CDMX el kilo de huevo por mayoreo se venderá en 26.90 pesos como mínimo y 44.00 pesos como máximo y por menudeo se venderá entre 40.00 y 42.00 pesos.

Mientras que en la Central de Abasto de Ecatepec el kilo de huevo por mayoreo se vende entre 34.00 y 35.50 pesos y por menudeo entre 37.00 y 38.00 pesos.

Precio del huevo en Colima

En los centros de distribución de Colima el kilo de huevo se venderá por mayoreo en 32.00 pesos como mínimo y 33.00 pesos como máximo y por menudeo se venderá entre 36.00 y 37.00 pesos.

¿Cuánto cuesta el huevo en Morelia?

En el Mercado de Abasto de Morelia, el kilo de huevo tendrá un precio por mayoreo de entre 38.00 y 40.00 pesos y por menudeo se venderá en 40.00 pesos como mínimo y 42.00 pesos como máximo.

Precio del huevo en Cuernavaca

En el Mercado “Adolfo López Mateos” de Cuernavaca el huevo tendrá un precio por mayoreo de entre 33.50 y 34.50 pesos el kilo. Mientras que por menudeo se venderá en 38.50 pesos como mínimo y 42.00 pesos como máximo.

¿Cuánto cuesta el kilo de huevo en Puebla?

Mientras que en la Central de Abasto de Puebla, el huevo rojo por mayoreo se venderá entre 43.00 y 45.00 pesos el kilo. El huevo blanco por mayoreo se venderá entre 33.00 y 35.00 pesos el kilo.

Precio del huevo en Querétaro

En el Mercado de Abasto de Querétaro el kilo de huevo por mayoreo se venderá en 31.00 pesos como mínimo y 35.00 pesos como máximo, por menudeo tendrá un precio de 35.00 pesos como mínimo y 39.00 pesos como máximo.

