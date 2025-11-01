Lista de autos que deberán hacer la verificación vehicular de noviembre 2025 en CDMX y Edomex

Con la llegada de noviembre de 2025 oficialmente inició un nuevo periodo para hacer la verificación vehicular correspondiente en la Ciudad de México (CDMX) y en el Estado de México (Edomex), pues de acuerdo con el calendario establecido por la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), en este mes deben hacer el trámite autos con dos tipos de engomado.

Los vehículos que deberán cumplir con este proceso son:

Autos con engomado verde y terminación de placa 1 y 2

Autos con engomado azul y terminación de placa 9 y 0 (noviembre y diciembre)

Autos con prórroga de los 15 días tras no pasar la verificación

Es importante señalar que este trámite se debe realizar para poder circular en toda la CDMX y en cada municipio del Edomex, pues de lo contrario se podrían aplicar multas de entre 2 mil 263 y 3 mil 394 pesos.

Precio de la verificación vehicular en CDMX y Edomex

Dentro de la Ciudad de México se estableció que el precio de la verificación vehicular es de 738.24 pesos con IVA incluido, además de que se menciona que se pueden aplicar multas superiores a los 2 mil pesos por el trámite extemporáneo.

En cuanto al Estado de México, los costos cambian dependiendo del tipo de holograma otorgado por las autoridades.

453 pesos por el holograma 1 y 2

566 pesos por el holograma 0

Mil 131 pesos por el holograma 00

Requisitos para hacer la verificación vehicular en noviembre

Para poder realizar este trámite de rigor en la CDMX y el Edomex, es esencial que las y los conductores acudan a los verificentros con los siguientes documentos en original y copia:

Identificación oficial de quien realiza el trámite

Comprobante de la última verificación realizada o del pago de la multa correspondiente

Tarjeta de circulación

Factura del auto (en caso de que sea nuevo)

¿Dónde hacer la verificación en CDMX y Edomex?

Vale la pena mencionar que la verificación vehicular se puede realizar en decenas de verificentros ubicados en cada una de las alcaldías y municipios de la CDMX y Edomex, los cuales se pueden encontrar en la plataforma de la misma Sedema.

