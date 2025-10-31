SEP confirma que estos estudiantes tendrán mega puente hasta el 3 de noviembre por Día de Muertos

En México se celebra el Día de Muertos y aunque no es una fecha de descanso obligatorio oficial, en algunos estados se aprobó un mega puente y los estudiantes regresarán a las aulas hasta el 4 de noviembre.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Mega puente de Día de Muertos en Baja California y Puebla

Mediante redes sociales se compartió un documento en el que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) informó que se suspenderían las clases en Baja California el 3 de noviembre "para fomentar el amor a la patria y la preservación de las tradiciones y valores del ser humano".

En un documento de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) también informó que se suspenderían las clases el lunes 3 de noviembre, por lo que los estudiantes regresarán a clases el 4 de noviembre.

La Secretaría de Educación Pública ( SEP ) no marca como un día de suspensión de clases el 1 y 2 de noviembre, por lo que la mayoría de los estudiantes tendrán clases normales el lunes 3 de noviembre.

¿Por qué el Día de Muertos no es de descanso obligatorio?

La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que el 2 de noviembre no es un día de descanso obligatorio. En el artículo 74 se indica que sólo se reconocen como días no laborables:

1 de enero

Primer lunes de febrero

Tercer lunes de marzo

1 de mayo

16 de septiembre

Tercer lunes de noviembre

25 de diciembre

Años electorales

Y aunque el Día de Muertos es una de las fechas más importantes en el país por tradición la legislación no lo reconoce como motivo para suspender labores; sin embargo, algunas instituciones educativas suspenden clases o cuando cae entre semana solo se hace un convivio.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.