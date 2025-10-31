SEP confirma que estos estudiantes tendrán mega puente hasta el 3 de noviembre por Día de Muertos
Aunque el Día de Muertos no es una celebración oficial en México, algunas escuelas han determinado suspender clases y regresar a las aulas el 4 de noviembre.
En México se celebra el Día de Muertos y aunque no es una fecha de descanso obligatorio oficial, en algunos estados se aprobó un mega puente y los estudiantes regresarán a las aulas hasta el 4 de noviembre.
Mega puente de Día de Muertos en Baja California y Puebla
Mediante redes sociales se compartió un documento en el que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) informó que se suspenderían las clases en Baja California el 3 de noviembre "para fomentar el amor a la patria y la preservación de las tradiciones y valores del ser humano".
En un documento de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) también informó que se suspenderían las clases el lunes 3 de noviembre, por lo que los estudiantes regresarán a clases el 4 de noviembre.
La Secretaría de Educación Pública ( SEP ) no marca como un día de suspensión de clases el 1 y 2 de noviembre, por lo que la mayoría de los estudiantes tendrán clases normales el lunes 3 de noviembre.
¿Por qué el Día de Muertos no es de descanso obligatorio?
La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que el 2 de noviembre no es un día de descanso obligatorio. En el artículo 74 se indica que sólo se reconocen como días no laborables:
- 1 de enero
- Primer lunes de febrero
- Tercer lunes de marzo
- 1 de mayo
- 16 de septiembre
- Tercer lunes de noviembre
- 25 de diciembre
- Años electorales
Y aunque el Día de Muertos es una de las fechas más importantes en el país por tradición la legislación no lo reconoce como motivo para suspender labores; sin embargo, algunas instituciones educativas suspenden clases o cuando cae entre semana solo se hace un convivio.
