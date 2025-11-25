Nuevo reglamento de tránsito en el Edomex; números para denunciar mordidas

Este martes 25 de noviembre entra en vigor el nuevo Reglamento de Tránsito del Estado de México (Edomex) que establece que únicamente las mujeres agentes de tránsito están autorizadas para infraccionar.

Las nuevas disposiciones fueron promovidas por la gobernadora de la entidad, Delfina Gómez, con el objetivo de mejorar la movilidad y garantizar la seguridad a peatones, ciclistas, motociclistas y conductores.

Automovilistas deberán estar atentos para no violar las normas.

Puntos clave del nuevo Reglamento de Tránsito en Edomex: ¿Cómo funciona?

Facultad de Multar: Solo las agentes de tránsito mujeres están facultadas para imponer multas en el Edomex, los agentes varones se limitan a labores de vialidad

Infracciones Graduales: Las multas ya no son fijas, sino graduales, dependiendo de la reincidencia y el cumplimiento del pago

Motociclistas: Se establecen normativas específicas, como la obligatoriedad de que los conductores sean mayores de edad y cuenten con licencia específica, y se prohíbe el transporte de menores en moto. Para la obtención de la licencia de conducir para motociclista, se requiere acreditar un examen teórico y práctico realizado por la Secretaría de Movilidad

Si un vehículo tiene placas de otro estado y no paga en el momento, agentes pueden retener tarjeta de circulación, licencia o placa; se recuperan en Servicios Administrativos cercanos

Conducir ebrio o bajo estupefacientes se sanciona con 12 a 36 horas de arresto inconmutable y retención del vehículo

Se prohíbe el uso de celular, pantallas o distractores en la parte delantera del vehículo

Es obligatorio contar con seguro de responsabilidad civil vigente para circular

Nuevo Reglamento de Tránsito en Edomex: ¿Dónde reportar sobornos?

Ante cualquier percance puedes comunicarte con la Secretaría de Movilidad del Estado de México :



Dirección: Avenida Gustavo Baz esquina Mario Colín, #2160, 1er piso, edificio Ericsson La Loma Tlalnepantla de Baz, Estado de México

Teléfono: 01(55) 53668200

Correo electrónico: secom@edomex.gob.mx e info.movilidad@edomex.gob.mx

Asimismo puedes contactar a Infracción Transparente: 01 800 900 33 00.

En este enlace puedes consultar completo el nuevo reglamento de tránsito del Edomex.

