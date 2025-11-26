Horarios, multas y todo lo que tienes que saber del Hoy No Circula en CDMX y Edomex este 26 de noviembre

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer que este miércoles 26 de noviembre el programa Hoy No Circula afectará a los autos con engomado color rojo, terminación de placa 3 y 4 y aquellos que cuenten con holograma de verificación 1 y 2 en las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y algunos municipios del Estado de México (Edomex).

De acuerdo con las autoridades de la CAMe, este programa de movilidad se activa a partir de las 05:00 de la mañana y se mantiene hasta las 22:00 horas, por lo cual únicamente en estas ventanas de tiempo se aplican las restricciones antes mencionadas.

Multas por no respetar el Hoy No Circula

En el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México (CDMX) se establece que las personas que no respeten el Hoy No Circula en turno, se pueden hacer acreedores a multas que van de los 2 mil 262.8 hasta los 3 mil 394.2 pesos, esto dependiendo de la gravedad de la infracción cometida.

Vale la pena mencionar que la policía de tránsito está completamente facultada en remitir al vehículo infractor al corralón, lugar en el cual se deberá efectuar el pago correspondiente a la multa emitida por los oficiales.

Autos exentos al Hoy No Circula en CDMX y Edomex

Más allá de las restricciones por este programa de movilidad que aplica en toda la CDMX y algunos municipios del Edomex, la CAMe señala que los autos con holograma de verificación 0 y 00, así como aquellos que sean híbridos y eléctricos quedan completamente exentos al Hoy No Circula.

De igual forma los autos con placas de personas con discapacidad, quedan exentos a estas normativas al ser considerados personas prioritarias para la movilidad.

Municipios del Edomex en los que aplica el Hoy No Circula

Los municipios del Estado de México en los que aplica el Hoy No Circula son:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco



