Bloqueo de transportistas hoy 27 de noviembre: 8 estados paralizados y alerta de desabasto

Este jueves 27 de noviembre, los bloqueos encabezados por agricultores y productores del país siguen afectando carreteras, casetas y cruces internacionales en al menos ocho estados.

La Asociación Nacional de Trabajadores del Campo (ANTAC) confirmó que el paro se reforzará durante la jornada y que una comisión acudirá a las 08:00 horas a la Secretaría de Gobernación (Segob) para continuar con las mesas de diálogo.

En su comunicado, ANTAC reiteró que las movilizaciones continuarán hasta obtener soluciones a sus demandas relacionadas con el agua, los apoyos al campo y la seguridad en caminos. La organización aseguró que mantendrá informados a los productores y a la ciudadanía.

Carreteras y vialidades afectadas hoy 27 de noviembre

Desde inicio de la semana, los bloqueos se extendieron a otros estados, donde productores y transportistas cerraron puntos claves de conexión nacional.

Las carreteras y vialidades afectadas incluyen:



Autopista México–Guadalajara , caseta de Ocotlán (km 426)

, caseta de Ocotlán (km 426) Autopista Guadalajara–Colim a (km 87+000), entronque a Zapotlán El Grande

a (km 87+000), entronque a Zapotlán El Grande Ramal La Barca–Jiquilpan (km 10+000)

(km 10+000) Carretera La Barca–Atotonilco (km 1+800)

(km 1+800) Carretera Irapuato–Guadalajara (km 159+500)

(km 159+500) Carreteras Reynosa–Matamoros y Díaz Ordaz (Tamaulipas)

(Tamaulipas) Cruce Internacional Nogales III y corredor fiscal (Sonora)

(Sonora) Autopista Puebla–Tlaxcala (Tlaxcala)

(Tlaxcala) Carretera federal 9 en Pénjamo (Guanajuato)

Estos cierres, combinados con las obstrucciones en los puentes internacionales de Chihuahua y Sonora, han frenado la circulación de tractocamiones, vehículos particulares y transporte de pasajeros.

Principales afectaciones en Ciudad Juárez

Ciudad Juárez, Chihuahua , se convirtió nuevamente en el epicentro del conflicto al mantenerse cerrados los tramos de carga y los puentes internacionales Zaragoza-Ysleta, Córdova-Américas y Palomas-Columbus.

Empresarios de la frontera alertaron sobre pérdidas millonarias ante la interrupción del flujo comercial. Index Juárez indicó que, tan solo en el cruce Zaragoza-Ysleta, alrededor de 700 cruces diarios no se han realizado, lo que ha frenado la llegada de insumos para la industria maquiladora.

Riesgo de desabasto y llamado al diálogo

Las afectaciones también han alcanzado a gasolineras en Ciudad Juárez, donde comenzaron a registrarse largas filas ante el temor de desabasto debido a que varias comercializan combustible de exportación que no ha podido cruzar la frontera.

Mientras tanto, el gobierno federal insiste en mantener el diálogo como vía de solución. ANTAC adelantó que informará del avance de las mesas en Segob, aunque reiteró que el paro nacional continúa.

