Paro nacional de transportistas: La razón detrás de la protesta que paralizará al país

El presidente de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), David Estévez, refrendó el anuncio de un paro nacional y bloqueos en carreteras y aduanas para el lunes 24 de noviembre, en coordinación con campesinos de todo el país.

La medida pretende presionar al Gobierno Federal para que atienda una serie de demandas urgentes, en particular la creciente inseguridad en las vías federales y las extorsiones sistemáticas que sufre el sector transportista.



Robos constantes a “un camión cada 47 minutos”, denuncian transportistas

Durante una entrevista con adn Noticias, Estévez denunció que el transporte ha sufrido un aumento dramático en robos : mientras que en gobiernos anteriores se reportaban siete u ocho unidades al día, ahora la cifra alcanza entre 54 y 60 diarias, lo que él traduce como un asalto cada 47 minutos.

“Cada 47 minutos nos roban una unidad”, dijo. Según el dirigente, este incremento refleja no solo una inseguridad crónica, sino también corrupción en los retenes policiales.

Extorsión en retenes: hasta 40 mil pesos para liberar un camión

Uno de los puntos más escabrosos de su reclamo es la extorsión directa por parte de las autoridades: según ANTAC , en retenes policiales se retiene a los transportistas bajo el argumento de documentos faltantes —como licencias digitales que no son reconocidas por los agentes— y se les exige sobornos para evitar que sus unidades sean remolcadas.

David Estévez, presidente de la ANTAC, aseguró que habrá bloqueos en los 32 estados del país, así como en la franja fronteriza, en exigencia de mayor seguridad en carreteras.

En algunos casos, la cuota es de hasta 40 mil pesos para dejar libre la unidad.

Además, Estévez denunció que las grúas que participan en estos operativos no siempre están concesionadas y que exigen pagos millonarios para liberar los camiones presos: “Piden arriba de 180 mil o 200 mil pesos”, explicó.

Infraestructura insuficiente y carreteras deterioradas

El líder de la ANTAC también señaló que la infraestructura vial es deficiente, lo que no solo provoca más accidentes, sino también deterioro en las unidades.

Estévez aseguró que no se han invertido recursos suficientes para mantener las carreteras y que esto genera costos crecientes para los transportistas en mantenimiento, refacciones y neumáticos.

Transportistas harán un megabloqueo nacional el lunes 24 de noviembre para exigir a las autoridades mayor seguridad. David Estévez, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas, comparte más detalles



🚨 ¡Sigue #EsNoticia!… pic.twitter.com/Dr2skx7jFj — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 24, 2025

Además, criticó lo que llama un “bachetón” anunciado por el gobierno: aunque reparan tramos, los trabajos pueden tardar hasta 7 u 8 meses, así como las zonas reparadas se convierten en “focos de atracción para la delincuencia”.

Diálogo sin avances y falta de corresponsabilidad del Gobierno Federal

A pesar de que se han realizado reuniones con legisladores y autoridades como la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Guardia Nacional , Estévez afirma que no han tenido resultados reales.

Denuncia una falta de voluntad política, así como un déficit de presupuesto para seguridad vial: asegura que los cuerpos policiales en carretera están reducidos y que hay ausencia de vigilancia efectiva.

Como parte de sus demandas, la ANTAC pide la creación de fiscalías especializadas para delitos en carreteras, cámaras de seguridad, así como un seguro para operadores.

La convocatoria: cierre total en más de 20 estados durante el 24 de noviembre

La protesta comenzará a las 08:00 horas del 24 de noviembre, con bloqueos en autopistas estratégicas :



México–Toluca

México–Querétaro

México–Pachuca

México–Puebla

México–Cuernavaca

México–Cuernavaca–Acapulco

Autopista Naucalpan-Ecatepec

Vía José López Portillo

Avenida Gustavo Baz Prada

Circuito Exterior Mexiquense

Boulevard Lomas Verde

Se prevé que la movilización sea indefinida si no hay una respuesta sustancial por parte del gobierno.

