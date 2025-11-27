Atropellan a peregrinos guadalupanos en carretera de México

Una camioneta atropelló a peregrinos guadalupanos ciclistas sobre la autopista La Tinaja-Cosamaloapan, en Veracruz y hasta el momento se reportan cuatro heridos de gravedad y una persona muerta.

Los hechos ocurrieron el miércoles 26 de noviembre, a la altura del kilómetro 23, cuando los peregrinos originarios de Quintana Roo, quienes iban cargando imágenes de la Virgen de Guadalupe, fueron embestidos por una camioneta que aparentemente iba a exceso de velocidad.

¿Qué se sabe del estado de salud de los peregrinos?

De cuerdo con los informes, un joven de 25 años presentó abrasiones en una pierna y un brazo; un hombre de 34 años presenta traumatismo craneoencefálico leve, una tercera persona tiene heridas en todo el cuerpo y uno último de 52 años tiene traumatismo craneoencefálico severos y fractura en una de sus piernas.

Los peregrinos regresaban a Veracruz tras visitar la Basílica de Guadalupe, pero fueron atropellados por el conductor de la camioneta, quien fue puesto a disposición de las autoridades tras el accidente.

¿Qué dijeron las autoridades?

A través de redes sociales, la Guardia Nacional Carreteras pidió a los conductores tomar precauciones porque había cierre parcial a la circulación por el grave accidente.

🔴 Atropellamiento durante peregrinación guadalupana



Un ciclista murió y varios más resultaron gravemente heridos tras ser arrollados por una camioneta a presunta alta velocidad en la autopista Tinaja–Cosamaloapan, km 23. Las víctimas participaban en una peregrinación en… pic.twitter.com/R2KDP1YqQP — El Dato Noticias Morelos 📰 (@eldatomx) November 27, 2025

Por su parte, Caminos y Puentes Federales señaló exhortó a los conductores a manejar con precaución para evitar accidentes en el que puedan perder la vida la personas.

