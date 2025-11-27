Clima hoy 27 de noviembre: Estados donde se prevé lluvia de hasta 150 mm

¿Te preguntas cómo estará el clima hoy en México? Es fin de año y las bajas temperaturas son comunes. Te presentamos el pronóstico del tiempo para este jueves 27 de noviembre de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El frente frío 16 se extenderá sobre el sur del golfo de México, al norte de la península de Yucatán, interaccionará con un canal de baja presión en el oriente y sureste del país, ocasionando probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones; pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

La masa de aire polar asociada al frente generará evento de "Norte" con rachas de viento de 70 a 90 km/h y oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec), de 50 a 70 km/h con oleaje de 1.5 a 2.5 metros en la costa de Veracruz, y de 40 a 60 km/h con oleaje de 1.0 a 2.0 metros en las costas de Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo (norte); así como ambiente frío a muy frío en el norte, noreste, oriente y centro del país, además de rachas de viento de 30 a 50 km/h en la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México.

A su vez, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y golfo de México, propiciará lluvias e intervalos de chubascos en el noreste, centro, sur y occidente del territorio nacional.

Pronóstico de bajas temperaturas en México para hoy

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Durango y Chihuahua.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Oaxaca.

Estados con calor hoy jueves 27 de noviembre 2025

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo y costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Morelos, Puebla (suroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

¿En qué estados lloverá hoy?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca) y Oaxaca (norte).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Capital y Sotavento), Tabasco (oeste) y Chiapas (noroeste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): San Luis Potosí (región Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda) y Veracruz (región Las Montañas).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Michoacán, Guerrero y Morelos.

