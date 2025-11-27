Hay chamba en la SEP con sueldos de 39 mil pesos; estos son los requisitos

Ya casi termina el año y si quieres un nuevo empleo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) lanzó varias vacantes para diferentes áreas con sueldos de hasta 39 mil pesos, te decimos cuáles son los requisitos y cómo puedes aplicar.

Vacantes en la SEP con sueldo de 39 mil pesos

Fue en el Diario Oficial de la Federación ( DOF ) donde se publicó la convocatoria dirigida a todas las personas interesadas en ingresar al servicio profesional de carrera. Algunos de los puestos disponibles son: Subdirección de soporte operativo, subdirector de almacenes y jefatura de departamento de reproducciones gráficas.

Requisitos para las vacantes en la SEP

En todas las vacantes son mínimos los requisitos dando mayor importancia a la escolaridad y la experiencia laboral.

Subdirección de soporte operativo con sueldo de 39 mil 78 pesos al mes:

Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, Administración o Economía

Experiencia de 4 años

Disponibilidad para viajar

Subdirector de almacenes con un sueldo de 39 mil 78 pesos al mes:

Licenciatura en Economía, Mercadotecnia y Comercio, Ciencias Políticas y Administración Pública, Contaduría, Derecho o Administración

Experiencia de 4 años

Disponibilidad para viajar

Jefatura de departamento de reproducciones gráficas con sueldo de 26 mil 5 pesos al mes:

Licenciatura en Diseño, Artes o Ingeniería

Experiencia de 4 años

Disponibilidad para viajar

Pasos para postularse a las vacantes

Los interesados tiene hasta el 10 de diciembre para postularse en el portal de Trabajaen .

Al momento de registrarse en la convocatoria, la plataforma realizará de forma automática la revisión curricular y se asignará u folio de participación. Si la información del CV es compatible con el perfil de la vacante se aplicará un examen de conocimientos generales y una prueba de conocimientos técnicos, así como las respectivas evaluaciones de habilidades, cotejo documental y evaluación de la experiencia. Así que si quieres empezar el 2026 con una nueva chamba esta es tu oportunidad.

