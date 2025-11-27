Hay chamba en la SEP con sueldos de 39 mil pesos; estos son los requisitos
Si quieres empezar el 2026 con un nuevo trabajo, la SEP lanzó vacantes en distintas áreas con sueldos atractivos, te decimos cómo aplicar.
Ya casi termina el año y si quieres un nuevo empleo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) lanzó varias vacantes para diferentes áreas con sueldos de hasta 39 mil pesos, te decimos cuáles son los requisitos y cómo puedes aplicar.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
Vacantes en la SEP con sueldo de 39 mil pesos
Fue en el Diario Oficial de la Federación ( DOF ) donde se publicó la convocatoria dirigida a todas las personas interesadas en ingresar al servicio profesional de carrera. Algunos de los puestos disponibles son: Subdirección de soporte operativo, subdirector de almacenes y jefatura de departamento de reproducciones gráficas.
Requisitos para las vacantes en la SEP
En todas las vacantes son mínimos los requisitos dando mayor importancia a la escolaridad y la experiencia laboral.
Subdirección de soporte operativo con sueldo de 39 mil 78 pesos al mes:
- Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, Administración o Economía
- Experiencia de 4 años
- Disponibilidad para viajar
Subdirector de almacenes con un sueldo de 39 mil 78 pesos al mes:
- Licenciatura en Economía, Mercadotecnia y Comercio, Ciencias Políticas y Administración Pública, Contaduría, Derecho o Administración
- Experiencia de 4 años
- Disponibilidad para viajar
Jefatura de departamento de reproducciones gráficas con sueldo de 26 mil 5 pesos al mes:
- Licenciatura en Diseño, Artes o Ingeniería
- Experiencia de 4 años
- Disponibilidad para viajar
¡Empieza bien el 2026! Anuncian Feria del Empleo el 27 de noviembre y así te puedes registrar
El evento reunirá a decenas de empresas de distintos sectores con vacantes disponibles para personas con diversos perfiles y niveles de experiencia.
Pasos para postularse a las vacantes
Los interesados tiene hasta el 10 de diciembre para postularse en el portal de Trabajaen .
Al momento de registrarse en la convocatoria, la plataforma realizará de forma automática la revisión curricular y se asignará u folio de participación. Si la información del CV es compatible con el perfil de la vacante se aplicará un examen de conocimientos generales y una prueba de conocimientos técnicos, así como las respectivas evaluaciones de habilidades, cotejo documental y evaluación de la experiencia. Así que si quieres empezar el 2026 con una nueva chamba esta es tu oportunidad.
Empleos de alto riesgo
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.