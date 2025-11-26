¡Serán menos semanas! Cambian formato para liberar el Servicio Militar en 2026

El Servicio Militar Nacional (SMN) es un requisito indispensable par liberar la Cartilla Militar y recientemente, la Secretaría de la Defensa Nacional anunció un importante cambio en 2026 y aquí te compartimos todos los detalles.

Anuncian cambio en el Servicio Militar

Mediante redes sociales, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que a partir de 2026, los jóvenes deberán asistir a 13 sesiones sabatinas en lugar de 44.

De acuerdo con el nuevo esquema, los jóvenes ya no tendrán que cursar el Servicio Militar un año y solo consistirá en dos bloques de adiestramiento anual:



Del 14 de febrero al 9 de mayo será el primero

Del 1 de agosto al 24 de octubre será el segundo

Se llevarán a cabo en un horario de las 07:00 a las 13:00 horas y al final se obtendrá la constancia de culminación del Servicio Militar y la liberación de la Cartilla para ambos escalones será en diciembre de 2026.

Además, el porcentaje de jóvenes que no tendrán que presentarse a las sesiones de adiestramiento será del 1%, es decir que muy pocos sacarán "bola negra" en el sorteo.

¿Qué actividades se realizan en el Servicio Militar?

El Servicio Social se realiza en las instalaciones del Ejército, la Marina y Guardia Nacional y se realizan las siguientes actividades:

Instrucción militar básica

Conocimiento de los símbolos patrios

Educación cívica

Actividades físicas

Apoyo en labores sociales

Orientación en Protección Civil

Primeros auxilios

Capacitación en Plan DN-III-E

Requisitos para tramitar la Cartilla Militar

Los requisitos para tramitar la cartilla de identidad del servicio militar son:

Acta de Nacimiento certificada por el Registro Civil

Original y copia de un comprobante de domicilio

Original y copia del comprobante del grado máximo de estudios

Original y copia de la Clave Única del Registro de Población

Cuatro fotografías recientes (no digitalizadas) de 35 X 45 mm., de frente a color o blanco y negro, con fondo blanco, con ropa clara, sin retoque

