Bloqueo de transportistas: Carreteras que hoy 26 de noviembre siguen paralizadas por las protestas

Los bloqueos carreteros en México se mantienen activos este miércoles 26 de noviembre, luego de que productores y transportistas salieran nuevamente sin acuerdos de una reunión con la Secretaría de Gobernación (Segob).

Las organizaciones involucradas advirtieron que las movilizaciones se intensificarán en las próximas horas, al no recibir una propuesta concreta del gobierno federal y no descartan afectar la Ciudad de México (CDMX).

En el reporte vial, se informa el bloqueo de la autopista Tlaxcala-Puebla, a la altura de la caseta de cobro ubicada en Zacatelco. Autoridades de seguridad ya toman conocimiento; se recomienda extremar precauciones. pic.twitter.com/h1TwILNe5e — SESESP_Tlaxcala (@SESESP_Tlaxcala) November 26, 2025

Carreteras y tramos afectados hoy 26 de noviembre

Garita Mariposa (Nogales, Sonora)

(Nogales, Sonora) Garita Lukeville–Sonoyta (Sonora)

(Sonora) Tramo BC–San Luis Río Colorado (Sonora)

(Sonora) Autopista Tlaxcala–Puebla , caseta Zacatelco

, caseta Zacatelco Carretera Guamúchil–Guasave (Sinaloa)

(Sinaloa) Entronque La Barca , km 402 (Jalisco)

, km 402 (Jalisco) Vista Hermosa , km 390 (Jalisco)

, km 390 (Jalisco) Autopista Maravatío–Zapotlanejo (Jalisco–Michoacán)

(Jalisco–Michoacán) Autopista 15D Maravatío-Zapotlanejo (Michoacán)

(Michoacán) Carretera 110 Ramal La Barca-Jiquilpan (Michoacán)

(Michoacán) Carretera: Morelia-Guadalajara (Michoacán)

(Michoacán) Autopista Guadalajara–Colima , km 87

, km 87 Tramo México–Guadalajara , zona de Ocotlán

, zona de Ocotlán Ramales/tramos de La Barca–Jiquilpan y La Barca–Atotonilco (Jalisco)

(Jalisco) Autopista Chihuahua–Juárez, km 350 (Chihuahua)

(Chihuahua) Autopista Arco Norte, en el tramo Calpulalpan-Sanctorum

en el tramo Calpulalpan-Sanctorum Aduana del Puente Internacional Córdoba de las Américas

Tensión en Sonora: bloqueos en garitas y rutas fronterizas

Como se puede ver, en Sonora se concentran algunos de los puntos más sensibles por ser pasos internacionales; no obstante, además de los cierres en la frontera norte, este miércoles se reportan bloqueos en diversas regiones del país.

Por otra parte, en Tamaulipas, agricultores, transportistas, miembros de la etnia Tarahumara y de la familia LeBarón mantienen un bloqueo total en la aduana del Puente Internacional Córdoba de las Américas, en Ciudad Juárez.

La protesta, que ya supera las 48 horas, exige apoyo al campo y paraliza por completo las operaciones de importación y exportación hacia El Paso, Texas.

¿Por qué protestan los transportistas y productores?

Las organizaciones ANTAC y el Frente Nacional para el Rescate del Campo señalan tres demandas principales :



Mayor seguridad ante el aumento de robos y extorsiones

Precios justos para productos del campo, especialmente granos

para productos del campo, especialmente granos Rechazo a la iniciativa de Ley de Aguas, que consideran perjudicial para pequeños agricultores

Movilizaciones podrían ampliarse

Los dirigentes advirtieron que revelarán más puntos de bloqueo a lo largo del día para evitar operativos de contención. Señalan que no retirarán los cierres hasta que existan compromisos claros del gobierno.

