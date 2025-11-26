Aviso: Bajas temperaturas y evento “Norte” en Golfo por Frente Frío 16; pronóstico SMN

El clima en México cambiará de forma drástica desde este miércoles 26 y hasta el sábado 29 de noviembre, según el Servicio Meteorológico Nacional. El Frente Frío 16 y una masa de aire polar reforzada provocarán lluvias intensas, evento de “Norte” muy fuerte, caída de temperatura y heladas en zonas altas del país.

Los efectos serán más severos en el Golfo, el sureste y regiones montañosas, donde se esperan rachas de viento de hasta 90 km/h, oleaje elevado y acumulados de lluvia capaces de causar inundaciones repentinas y deslaves.

Lluvias intensas y regiones con mayor riesgo

Puebla, Veracruz, Oaxaca, norte de Chiapas y Tabasco recibirán lluvias muy fuertes a intensas entre miércoles y viernes. El SMN advierte que los acumulados pueden alcanzar 150 mm en 24 horas, suficientes para generar desbordamientos rápidos y cortes de caminos rurales.

También habrá lluvias fuertes en la Huasteca de San Luis Potosí, norte de Hidalgo, Tamaulipas y zonas del Golfo, aunque con menor duración e impacto.

Viento “Norte” peligroso en el Golfo

El Istmo y Golfo de Tehuantepec registrarán las rachas más violentas, entre 70 y 90 km/h. Las costas de Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán tendrán vientos de 40 a 80 km/h, lo que aumenta el riesgo de caída de árboles y daños a estructuras ligeras.

Navegantes y pesca ribereña deben extremar precauciones por oleaje de 2 a 3.5 metros, especialmente entre jueves y viernes.

Heladas en sierras y frío severo

El aire polar impulsará temperaturas de -10 a -5 °C en sierras de Chihuahua y Durango. También se esperan mínimas bajo cero en zonas altas del Edomex, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

El Valle de México tendrá mañanas de 6 a 9 °C, cielo nublado y chubascos dispersos, con ligera recuperación hasta el sábado.

Recomendaciones

El SMN recomienda evitar cruces de ríos y vados, además de retirar objetos que el viento pueda derribar. Agricultores del norte y centro deben proteger cultivos sensibles por riesgo de heladas.

El organismo emitirá actualizaciones cada seis a ocho horas para ajustar alertas por lluvia, viento y frío, especialmente en Veracruz, donde se esperan las afectaciones más fuertes.

