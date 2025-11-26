Denuncian a conductores y unidades de transporte público que pasan sin pagar autopistas
Usuarios denuncian que autos particulares y combis pasan sin pagar en autopistas como el acceso de Cuatro Caminos hacia el Estado de México.
- El Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes señala que quienes decidan usar las carreteras federales de acceso controlado deberán pagar la cuota correspondiente.
- En algunas carreteras se implementó el sistema “poncha llantas” para evitar que los conductores se pasen sin pagar.