Edomex anuncia cambios en el Hoy No Circula para diciembre; estos autos ya no tendrán que preocuparse
La Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México publicó cambios importantes en el Hoy No Circula que beneficiarán a miles de personas
Hay varios autos que podrán olvidarse de las regulaciones del Hoy No Circula en el Estado de México, ya que la Secretaría de Movilidad de dicha entidad anunció una nueva categoría de vehículos exentos para la temporada del 1 de diciembre del 2025 al 9 de enero del 2026.
Con el objetivo de facilitar el tránsito en los municipios más poblados del Edomex, así como de evitar delitos de abuso y extorsión contra los automovilistas, las autoridades publicaron este mensaje y esperan que todos los conductores puedan estar al tanto.
Los nuevos autos exentos del Hoy No Circula en Edomex
Es así que todos los autos con placas extranjeras o con permisos de importación temporal vigente quedarán libres del programa Hoy No Circula y podrán manejar por el Edomex durante diciembre sin la preocupación de ser detendios por este motivo.
Con esto, sin importar el holograma de verificación o el engomado del auto, los vehículos con placas extranjeras podrán circular en la entidad. La lista completa de autos exentos del Hoy No Circula en Edomex ahora es:
- Autos eléctricos
- Autos híbridos
- Auto con holograma 0 y 00
- Transporte público y servicios de emergencia
- Unidades con permiso para personas con discapacidad
- Unidades con placas extranjeras
- Unidades con placas de importación temporal vigente
Municipios del Edomex donde aplica el Hoy No Circula
La regulación será de gran ayuda para los conductores, considerando que ahora hay más municipios en donde opera el
programa
, los cuales se encuentran en el Valle de México, en el Valle de Toluca y en la Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco:
- Almoloya de Juárez
- Calimaya
- Chapultepec
- Lerma
- Metepec
- Mexicaltzingo
- Ocoyoacac
- Otzolotepec
- Rayón
- San Antonio la Isla
- San Mateo Atenco
- Temoaya
- Tenango del Valle
- Toluca
- Xonacatlán
- Zinacantepec
- Almoloya del Río
- Atizapán
- Capulhuac
- Texcalyacac
- Tianguistenco
- Santiago Tianguistenco
- Xalatlaco
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco de Berriozábal
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chicoloapan
- Chimalhuacán
- Ecatepec de Morelos
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan de Juárez
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla de Baz
- Tultitlán
- Valle de Chalco
