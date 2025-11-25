Edomex anuncia cambios en el Hoy No Circula para diciembre; estos autos ya no tendrán que preocuparse

Hay varios autos que podrán olvidarse de las regulaciones del Hoy No Circula en el Estado de México, ya que la Secretaría de Movilidad de dicha entidad anunció una nueva categoría de vehículos exentos para la temporada del 1 de diciembre del 2025 al 9 de enero del 2026.

Con el objetivo de facilitar el tránsito en los municipios más poblados del Edomex, así como de evitar delitos de abuso y extorsión contra los automovilistas, las autoridades publicaron este mensaje y esperan que todos los conductores puedan estar al tanto.

Los nuevos autos exentos del Hoy No Circula en Edomex

Es así que todos los autos con placas extranjeras o con permisos de importación temporal vigente quedarán libres del programa Hoy No Circula y podrán manejar por el Edomex durante diciembre sin la preocupación de ser detendios por este motivo.

Con esto, sin importar el holograma de verificación o el engomado del auto, los vehículos con placas extranjeras podrán circular en la entidad. La lista completa de autos exentos del Hoy No Circula en Edomex ahora es:



Autos eléctricos

Autos híbridos

Auto con holograma 0 y 00

Transporte público y servicios de emergencia

Unidades con permiso para personas con discapacidad

Unidades con placas extranjeras

Unidades con placas de importación temporal vigente

Municipios del Edomex donde aplica el Hoy No Circula

La regulación será de gran ayuda para los conductores, considerando que ahora hay más municipios en donde opera el programa , los cuales se encuentran en el Valle de México, en el Valle de Toluca y en la Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco:



Almoloya de Juárez

Calimaya

Chapultepec

Lerma

Metepec

Mexicaltzingo

Ocoyoacac

Otzolotepec

Rayón

San Antonio la Isla

San Mateo Atenco

Temoaya

Tenango del Valle

Toluca

Xonacatlán

Zinacantepec

Almoloya del Río

Atizapán

Capulhuac

Texcalyacac

Tianguistenco

Santiago Tianguistenco

Xalatlaco

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

